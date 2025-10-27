Revelan cuál es el anime mejor valorado de 2025

Solo Leveling cayó del podio

El mundo del anime está más fuerte que nunca, pues de manera constante salen programas que atrapan a la audiencia de diferentes maneras; puede ser un producto de acción, comedia, romántico, de adolescentes y hasta un poco educativo pero con sus toques de diversión. Y ahora, se ha dado a conocer un listado especial, el cual nos indica qué obra fue la más querida por gran parte del público.

Un nuevo anime ha irrumpido con fuerza en Netflix y ha logrado desplazar a uno de los títulos más populares del género: Solo Leveling. Se trata de La Nobleza de las Flores, un programa de romance que conquistó rápidamente a los suscriptores, colocándose dentro del Top 10 de la plataforma junto a éxitos como One Punch Man, Demon Slayer y Tougen Anki.

A pesar del éxito sostenido de Solo Leveling, que sigue la historia de Jinwoo y cuenta con una sólida base de fanáticos, la nueva producción ha logrado superar su valoración. Según los medios, la segunda temporada de SL tiene una calificación de 8.63, mientras que La Nobleza de las Flores alcanza un 8.69, consolidándose como el anime mejor calificado de 2025.

El anime, producido por CloverWorks, el estudio detrás de Spy x Family, adapta el manga de Saka Mikami y ofrece a los espectadores 10 episodios disponibles en Netflix. La historia combina romance y drama, explorando las diferencias sociales y personales de sus protagonistas en un entorno animado y atractivo que ha captado la atención de miles de usuarios.

La trama se centra en Rintarou y Kaouruko, quienes provienen de mundos completamente distintos: Rintarou asiste a una escuela de baja reputación, mientras que Kaouruko estudia en una academia de élite. A pesar de sus diferencias, los protagonistas romperán prejuicios y enfrentarán los desafíos de su entorno, ofreciendo una narrativa que combina sensibilidad, emoción y crecimiento personal, elementos que han sido clave en la popularidad del anime.

Vía: SC

Nota del autor: Cada vez salen más programas al año. En mi caso, no me da tiempo de ver todos ellos.