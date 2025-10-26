Nuevo Xbox sería una mezcla entre consola y PC

Tendrá un nuevo enfoque

La próxima consola Xbox , conocida provisionalmente como Magnus, ha generado gran expectación tras una filtración compartida por el canal Moore’s Law Is Dead. Según la información, Magnus sería el nombre de la APU de AMD que equipará la consola, la cual promete ser la más potente en la historia de Xbox, con un tamaño de matriz de aproximadamente 408 mm², superando tanto a Xbox Series X como al futuro PlayStation 6.

Los rumores sugieren que la consola podría lanzarse en 2027 y que no solo será más potente que la PS6, sino también más cara, con un precio estimado entre $800 y $1,200 dólares. La filtración apunta a que Xbox Magnus podría funcionar como un dispositivo híbrido consola/PC, capaz de ejecutar más que simples juegos de Xbox y competir con el mercado de PC gaming, gracias a su mayor capacidad de RAM y su arquitectura avanzada.

Más allá de la potencia, la filtración sugiere que Magnus será una consola de alto rendimiento y gran versatilidad , diseñada para atraer tanto a jugadores tradicionales como a usuarios interesados en capacidades de PC. Esto marca un posible cambio en la estrategia de Microsoft, que busca diferenciarse de Sony apostando por un dispositivo más completo y multifuncional.

Aunque los detalles técnicos precisos no han sido confirmados oficialmente, la expectativa crece entre los fans y la industria. Si la información se cumple, Xbox Magnus no solo elevará la competencia con PS6, sino que también podría redefinir la categoría de consolas híbridas, combinando potencia, flexibilidad y un precio premium en el mercado de videojuegos.

Es muy posible que sepamos más de este dispositivo el próximo año, ya que se prevé las nuevas consolas serán lanzadas en el 2028.

Vía: PX

Nota del autor: Quizá es muy pronto para pensar en las nuevas consolas, pero también ya pasaron 5 años desde que llegó la generación actual, y la verdad, no se sintió el paso del tiempo.







