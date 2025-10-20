Presidenta de Xbox asegura que ellos no decidieron el precio del ROG Xbox Ally

Mucho se ha dicho sobre el ROG Xbox Ally y el ROG Xbox Ally X, pero uno de los puntos más controversiales de esta PC portátil ha sido su precio. Si bien muchos no perdieron la oportunidad para culpar a la división de Microsoft por los altos costos de admisión, la realidad es que esta fue una decisión que estuvo en las manos de Asus.

El ROG Xbox Ally tiene un precio de $599 dólares, mientras que el RPG Xbox Ally X está disponible en $999 dólares. Para algunas personas, estos es mucho dinero, especialmente después de ver las reseñas de estos dispositivos. Al respecto de este punto, Sarah Bond, presidenta de Xbox, reveló que fue Asus quien decidió el precio del hardware. Esto fue lo que comentó:

“Nos preguntamos: ¿Cómo podemos crear múltiples opciones para los usuarios? Y realmente fue Asus, porque este es su hardware. Es su visión del mercado, del conjunto de características, de lo que quiere la gente, para determinar los precios definitivos de los dispositivos”.

Una PC portátil de Asus

Aunque la mayor parte de la comunicación la llevó a cabo Xbox y el nombre de su marca está por todos lados, la realidad es que este es un producto de Asus, por lo que ellos determinaron el precio al final del día. Si bien para algunas personas el precio es demasiado alto, la compañía también tuvo que tomar en consideración la actual crisis económica y el factor de los aranceles en Estados Unidos.

Junto a esto, algunas personas no estuvieron contentas con el resultado final. Si bien el RPG Xbox Ally X resultó ser un hardware bastante impresionante, su precio de $999 dólares fue demasiado para algunos. Por su parte, el ROG Xbox Ally no tuvo la misma recepción, y quedó claro que este hardware no vale los $599 dólares que cuesta.

Un tema de Xbox

Considerando su posición en el mercado, será muy interesante ver cómo es que Xbox logra manejar esta situación. Si bien es cierto que Asus decidió el precio, la concepción general es que el ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X son productos de la división de Microsoft, por lo que sus directivos son quienes tienen que enfrentarse a todas las opiniones positivas y negativas.

Por el momento solo nos queda esperar para ver qué sucederá con la familia del ROG Xbox Ally. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña del dispositivo. De igual forma, co-fundadora de Xbox ataca a la marca.

Nota del Autor:

Los comentarios de Bond pueden verse como una forma de evitar la culpa. Muchos usuarios no están contentos con los precios de estas PC portátiles, y especialmente con el rendimiento del ROG Xbox Ally. Si bien su nombre está por todos lados, es probable que los directivos de Xbox quieran evitar la culpa a toda costa.

Vía: Variety