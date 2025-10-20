Jugador logra lo imposible en el Wii

Aunque el Switch 2 se ha robado la atención del público, el Wii aún es considerado una de las mejores piezas de hardware que Nintendo ha creado. Si bien es cierto que la consola de 2006 está lejos de ser lo suficientemente poderosa, esto no ha detenido a un grupo de usuarios de usar hasta la última gota de esta plataforma. Este es el caso de un usuario en particular, quien ha logrado lo imposible.

Por medio de Reddit, el usuario conocido como Fickle_Mixture8440 dejó en claro que el Wii sigue siendo una pieza de hardware muy capaz. Si bien en esta ocasión su historia no resalta por hacer correr algún juego u ofrecer una modificación al hardware, sí realizó algo que parecía imposible en pleno 2025: pedir una pizza.

El Wii aún es capaz

Así es, en su historia de Reddit, Fickle_Mixture8440 revela cómo es que fue capaz de pedir una pizza en línea por medio de su Wii en pleno 2025. Es importante mencionar que este proceso solo es válido en Estados Unidos y en Canadá. Para la fortuna de muchos, este proceso no es tan complicado, ya que solo necesitas seguir los siguientes pasos:

Descargar WiiLink, un app de código abierto que reactiva los servicios en línea originales de la consola.

Verificar el ID de la Wii en el servidor en Discord de WiiLink.

Instalar en la app mediante una memoria SD o si es posible con una USB.

La descarga también debe incluir los archivos WADS del Homebrew Channel seguido del Food Channel.

En canal de comida se tiene que seguir las instrucciones para generar las peticiones.

Si sigues estas indicaciones, podrás pedir una pizza, siempre y cuando te encuentres en Estados Unidos y Canadá. Aunque esto puede sonar ridículo, la verdad es que es un proceso muy impresionante. Estamos hablando de modificar la consola para funcionar de una forma que Nintendo nunca consideró. Junto a esto, no hay que olvidar que en el proceso le estás dando un nuevo uso al hardware.

Cuando hablamos del Wii, sus servidores oficiales ya no existen, pero una dedicada comunidad ha hecho todo lo posible por mantener todo esto activo. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. De igual forma, el Nintendo DS podría llegar al Switch Online.

Nota del Autor:

El Wii no deja de sorprender, seguramente estaremos en el año 2045 y alguien encontrará la forma de correr Tears of the Kingdom en este hardware, o se convertirá en caja que nos dé acceso a todos nuestros servicios. Si la comunidad sigue con esta dedicación, entonces veremos un futuro muy prometedor para esta consola.

Vía: Reddit