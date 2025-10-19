    Logran conectar el final de Peacemaker con el DCU

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS19/10/2025 1:00 p. m.

    Todo empieza a conectar

    La segunda temporada de Peacemaker ha concluido con un giro que redefine el rumbo del nuevo universo DC. James Gunn ha combinado sátira política, redención emocional y referencias al cómic para construir un cierre que no solo honra el arco del protagonista, sino que establece la base para la próxima gran saga del DCU. Lo que comenzó como la historia de un antihéroe violento y desorientado se convierte ahora en el puente narrativo que conecta con la nueva continuidad que arranca en Superman: Man of Tomorrow.

    En el episodio final, Christopher Smith (John Cena) finalmente alcanza la aceptación y el propósito que buscaba desde la primera temporada. Tras ser capturado por A.R.G.U.S. y traicionado por Rick Flag Sr., ofrece a las autoridades el “Quantum Unfolding Chamber”, un dispositivo capaz de abrir portales interdimensionales. Lex Luthor y Flag planean usarlo para deportar a metahumanos peligrosos a otros mundos, pero antes de que se concrete su plan, los 11th Street Kids logran rescatar a Peacemaker y le demuestran que, por primera vez, pertenece a una familia que lo valora más allá de su pasado.

    Esa unión da pie al nacimiento de Checkmate, una nueva organización formada por Economos, Harcourt, Adebayo, Judomaster y Sasha Bordeaux. En los cómics, Checkmate es una rama secreta vinculada al Escuadrón Suicida, pero en esta versión parece tener un enfoque más ético: rehabilitar en lugar de explotar. La introducción de este grupo no es casual, ya que podría reemplazar a Amanda Waller como fuerza central dentro del nuevo DCU y conectar directamente con futuros proyectos como Man of Tomorrow o la posible serie de Waller.

    El clímax llega cuando Rick Flag Sr. logra capturar nuevamente a Smith y lo usa como sujeto de prueba, enviándolo a través del portal hacia el planeta Salvation. Los lectores reconocerán la referencia directa a Salvation Run (2007), donde supervillanos son deportados a un mundo hostil que sirve como campo de entrenamiento de Darkseid. Esta jugada abre la puerta a una eventual alianza de villanos en el DCU, con figuras como Luthor, DeSaad o incluso el propio Peacemaker enfrentando amenazas cósmicas. Si se confirma, Salvation Run podría convertirse en el gran evento que unifique series y películas, marcando el inicio de una nueva era para el universo de Gunn.

    Recuerda que puedes ver la serie completa en HBO Max.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: Es momento de darle una oportunidad al programa. Estoy interesado en lo que viene para el nuevo universo de Warner.


    Etiquetas: , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Lanzan video detrás de cámaras de Return to Silent Hill
    Lanzan video detrás de cámaras de Return to Silent Hill
    Estafan al mundo con la película de Demon Slayer: Castillo Infinito
    Estafan al mundo con la película de Demon Slayer: Castillo Infinito
    La MacBook Pro más poderosa ya está a la venta en México
    La MacBook Pro más poderosa ya está a la venta en México
    Silent Hill 2 y más juegos llegan a PlayStation Plus en octubre del 2025
    Silent Hill 2 y más juegos llegan a PlayStation Plus en octubre del 2025
    PlayStation cancela más conciertos de su evento de aniversario
    PlayStation cancela más conciertos de su evento de aniversario
    ChatGPT implementará conversaciones eróticas para adultos
    ChatGPT implementará conversaciones eróticas para adultos
    Llega el adiós para la secuela de Solo Leveling
    Llega el adiós para la secuela de Solo Leveling
    Termina el soporte de Windows 10 pero los jugadores lo siguen usando
    Termina el soporte de Windows 10 pero los jugadores lo siguen usando
    El internet de 10 mil megas simétricos llega a México
    El internet de 10 mil megas simétricos llega a México
    El próximo CEO de Apple ya habría sido elegido
    El próximo CEO de Apple ya habría sido elegido
    Buen Fin celulares: ¿por qué es un buen momento para renovar tu equipo?
    Buen Fin celulares: ¿por qué es un buen momento para renovar tu equipo?
    El último tráiler de Resident Evil 9 reveló secretamente a Leon
    El último tráiler de Resident Evil 9 reveló secretamente a Leon
    Anuncian nuevo personaje para Dragon Ball FighterZ
    Anuncian nuevo personaje para Dragon Ball FighterZ
    Jefe de Assassin’s Creed deja Ubisoft
    Jefe de Assassin’s Creed deja Ubisoft
    Black Myth: Wukong recibe actualización enorme en PS5
    Black Myth: Wukong recibe actualización enorme en PS5
    Se confirma el desarrollo de la película de Mortal Kombat 3
    Se confirma el desarrollo de la película de Mortal Kombat 3
    Filtran cuándo llegaría Assassins Creeed Shadows a Switch 2
    Filtran cuándo llegaría Assassins Creeed Shadows a Switch 2
    Vince Zampella lanza fuerte declaración en contra de EA
    Vince Zampella lanza fuerte declaración en contra de EA
    Comparación de Pokémon Legends: Z-A entre Switch y Switch 2
    Comparación de Pokémon Legends: Z-A entre Switch y Switch 2
    Así le fue a Pokémon Legends: Z-A en calificaciones
    Así le fue a Pokémon Legends: Z-A en calificaciones
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo