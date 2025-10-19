Logran conectar el final de Peacemaker con el DCU

Todo empieza a conectar

La segunda temporada de Peacemaker ha concluido con un giro que redefine el rumbo del nuevo universo DC. James Gunn ha combinado sátira política, redención emocional y referencias al cómic para construir un cierre que no solo honra el arco del protagonista, sino que establece la base para la próxima gran saga del DCU. Lo que comenzó como la historia de un antihéroe violento y desorientado se convierte ahora en el puente narrativo que conecta con la nueva continuidad que arranca en Superman: Man of Tomorrow.

En el episodio final, Christopher Smith (John Cena) finalmente alcanza la aceptación y el propósito que buscaba desde la primera temporada. Tras ser capturado por A.R.G.U.S. y traicionado por Rick Flag Sr., ofrece a las autoridades el “Quantum Unfolding Chamber”, un dispositivo capaz de abrir portales interdimensionales. Lex Luthor y Flag planean usarlo para deportar a metahumanos peligrosos a otros mundos, pero antes de que se concrete su plan, los 11th Street Kids logran rescatar a Peacemaker y le demuestran que, por primera vez, pertenece a una familia que lo valora más allá de su pasado.

Esa unión da pie al nacimiento de Checkmate, una nueva organización formada por Economos, Harcourt, Adebayo, Judomaster y Sasha Bordeaux. En los cómics, Checkmate es una rama secreta vinculada al Escuadrón Suicida, pero en esta versión parece tener un enfoque más ético: rehabilitar en lugar de explotar. La introducción de este grupo no es casual, ya que podría reemplazar a Amanda Waller como fuerza central dentro del nuevo DCU y conectar directamente con futuros proyectos como Man of Tomorrow o la posible serie de Waller.

El clímax llega cuando Rick Flag Sr. logra capturar nuevamente a Smith y lo usa como sujeto de prueba, enviándolo a través del portal hacia el planeta Salvation. Los lectores reconocerán la referencia directa a Salvation Run (2007), donde supervillanos son deportados a un mundo hostil que sirve como campo de entrenamiento de Darkseid. Esta jugada abre la puerta a una eventual alianza de villanos en el DCU, con figuras como Luthor, DeSaad o incluso el propio Peacemaker enfrentando amenazas cósmicas. Si se confirma, Salvation Run podría convertirse en el gran evento que unifique series y películas, marcando el inicio de una nueva era para el universo de Gunn.

