    DOOM: The Dark Ages podría llegar a Switch 2

    Por 0 COMENTARIOS17/10/2025 12:33 p. m.

    La trilogía completa en Nintendo

    Es un hecho que Switch 2 se ha convertido en la consola del momento, esto gracias a las mejoras que se le dieron al aparato como la tarjeta de gráficos y un mayor poder de procesamiento que los fans agradecen tener. Esto ha hecho que varios publishers lancen sus títulos para la plataforma híbrida, teniendo productos increíbles como Star Wars Outlaws. No obstante, Bethesda todavía no hace su aportación, y parece que ya tienen algo en mente.

    Los rumores sobre una versión de DOOM The Dark Ages para Nintendo Switch 2 han vuelto a cobrar fuerza en los últimos días. Tras el éxito de los dos anteriores en la consola híbrida, todo apunta a que id Software mantendrá su compromiso con la plataforma al llevar su próximo gran proyecto a la nueva generación de Nintendo.

    De acuerdo con diversas fuentes, incluido el periodista Reece Reilly (Kiwi Talkz), el estudio estaría trabajando en una versión de DOOM The Dark Ages para Switch 2. El objetivo sería lanzarlo en algún momento de 2026, asegurando que la nueva consola no quede fuera de la icónica franquicia. Los rumores han ganado fuerza desde la reciente presentación del hardware, y la información más reciente proviene de eXtas1s, conocido por sus filtraciones confiables relacionadas con títulos de Game Pass.

    La fuente asegura que el nuevo DOOM no es el único lanzamiento importante que llegaría a Switch 2. Entre los títulos mencionados como parte del apoyo de terceros destacan Diablo IV, un juego de Call of Duty, Fallout 4, Starfield y Elden Ring. Esta lista muestra la intención de las editoras por llevar producciones de gran escala a la consola de Nintendo, algo que marcaría un cambio significativo respecto a generaciones anteriores.

    Además, eXtas1s reiteró rumores previos sobre otros proyectos que estarían en desarrollo para Switch 2, incluyendo Halo: The Master Chief Collection, Microsoft Flight Simulator y Tekken 8. Con esta alineación, la plataforma buscaría posicionarse como una opción atractiva no solo para títulos propios de Nintendo, sino también para producciones AAA de terceros, reforzando su catálogo.

    Vía: GN

    Nota del autor: Puede que sea una buena idea de generar más fans, aunque ya veo venir que serán Game-Key Cards.

