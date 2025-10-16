Tomonobu Itagaki, creador de Dead or Alive y Ninja Gaiden en 3D, ha muerto

La industria de los videojuegos se encuentra de luto. Hace unas horas se dio a conocer que Tomonobu Itagaki, responsable por la serie de Dead or Alive y creador de Ninja Gaiden en 3D, ha muerto a los 58 años de edad. El legendario desarrollador deja un legado que marcó a toda una generación.

Por medio de sus redes sociales personales, un mensaje confirma que Itagaki ya no se encuentra entre nosotros, dejando en claro que el desarrollador sabía que podía partir en cualquier momento. Actualmente, se desconoce la causa y el día exacto de su muerte. Estas fueron sus últimas palabras:

“Palabras finales:



La llama de mi vida está a punto de apagarse. El hecho de que este mensaje se haya publicado significa que finalmente ha llegado mi hora. Ya no estoy en este mundo. (Le he confiado este último mensaje a alguien importante para mí).



Mi vida fue una batalla continua que seguí ganando. También causé muchos problemas a otros. Me enorgullece haber luchado hasta el final y haber seguido mis convicciones. No me arrepiento, pero lamento profundamente no haber podido ofrecer nuevas obras a mis fans.



Lo siento. Así son las cosas.



Itagaki Tomonobu”.

Un gran legado

Itagaki comenzó a trabajar en Tecmo durante la década de 1990, en donde formó Tecmo Creative #3, equipo que eventualmente sería conocido como Team Ninja. En 1996 nos entregó la primera entrega de Dead or Alive, y durante su tiempo en esta compañía también fue el responsable de Dead or Alive Beach Volleyball y las primeras entregas en 3D de Ninja Gaiden.

En el 2006, Itagaki fue acusado acoso sexual, pero u año después una corte lo declaró inocente. Seguido de esto, en el 2010, abandonó Koei Tecmo después de una dispuesta por los bonos de Dead or Alive 4, y comenzó a trabajar en el infame Devils Third en Valhalla Game Studios.

No fue sino hasta el 2021 que regresó a la industria con la creación de Itagaki Games, en donde pasó los últimos años de su vida guiando a una nueva generación de desarrolladores. Lamentablemente, no fue capaz de entregarnos un juego más antes de su fallecimiento.

La industria llora

Al darse a conocer la muerte de Itagaki, varios miembros de la industria expresaron su tristeza. Esto fue lo que comentó Katsuhiro Harada, responsable de Tekken, al respecto:

“Es difícil de creer, pero Itagaki-san… mi superior de la universidad y mi rival como creador, ha fallecido.



Sí, todos morimos tarde o temprano… es inevitable.



Pero tú… ¿no es demasiado pronto?



¿No dijiste que algún día me vencerías?



¿No viniste a mi boda con tu habitual chaqueta de cuero negra y gafas de sol, y me llamaste tu compañero de armas?



¿No me dijiste que acudiera a ti siempre que estuviera en apuros?



Ni siquiera tuve la oportunidad de consultarte nada.



La verdad… estoy muy deprimido”

Por su parte, James Montagna, famoso por su trabajo en la serie de Shantae, agregó:

“Vi el fallecimiento de Tomonobu Itagaki, una especie excepcional de desarrollador autor ronin: inflexible, caótico e inolvidable.



Crecí inspirado por su trabajo y tuve la oportunidad de conocerlo en las salas del E3. Que su influencia perdure en cada creador que aún cree en darlo todo”.

Sin duda alguna, una gran pérdida para la industria, especialmente considerando que tenía solo 58 años. Por el momento se desconocen los planes de su familia, pero es probable que opten por una ceremonia privada. En temas relacionados, este es nuestro Hands On de Ninja Gaiden 4. De igual forma, Ninja Gaiden 4 llega a Xbox Game Pass.

Que en paz descanse, Tomonobu Itagaki.

Nota del Autor:

Una verdadera lástima. Itagaki fue una de las mentes creativas más atractivas de la industria de los videojuegos, y su trabajo marcó a toda una generación. La serie en 3D de Ninja Gaiden es recordada con cariño, y esto hace que el próximo lanzamiento de la cuarta entrega tenga un mayor peso emocional para más de una persona.

Vía: IGN