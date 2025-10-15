Jim Carrey podría participar en la película de Los Supersónicos

La familia del espacio ahora de carne y hueso

Estamos ante una temporada del cine en la que se están haciendo muchos live actions, versiones reales de franquicias ya existentes, ya sean caricaturas, animaciones en 3D o videojuegos, teniendo proyectos que funcionan como el de Lilo & Stitch y otros que fracasan, donde se encuentra Blancanieves. De hecho, se tiene planeado que Los Supersónicos tengan dicho tratamiento, y una estrella del medio pasaría a ser parte del elenco.

Jim Carrey se encuentra en conversaciones para liderar la película, mientras que Colin Trevorrow negocia para ocupar la silla de director en el proyecto desarrollado por Warner Bros. Pictures. Según información exclusiva, el proyecto se encuentra en una etapa temprana y aún no se han firmado contratos oficiales. Además, Trevorrow y Joe Epstein están en pláticas para encargarse del guion.

Los Supersónicos fue una serie animada clásica de Hanna-Barbera emitida originalmente en la década de 1960. La historia seguía a Super y Ultra Supersónico, sus hijos Lucero y Cometín, su perro Astro y la icónica robot doméstica Robotina. La animación se emitió entre 1962 y 1963 y posteriormente fue revivida en 1985 con 51 episodios adicionales. Además, fue el primer programa de ABC transmitido en color.

En 1990, Hanna-Barbera estrenó Los Supersónicos: La película , y desde entonces los personajes han aparecido en diversas producciones, incluyendo Space Jam: A New Legacy. La popularidad duradera de la serie la ha convertido en un ícono cultural de la ciencia ficción retro, con su característico humor futurista y su visión optimista del mañana.

Jim Carrey, recordado recientemente por interpretar al Dr. Robotnik en la saga cinematográfica de Sonic the Hedgehog de Paramount, la cual ha superado los $1.000 millones de dólares en taquilla global, cuenta con una filmografía repleta de éxitos como The Mask, Dumb and Dumber, El Grinch y Ace Ventura. Toda esa experiencia lo posiciona como una apuesta fuerte para encabezar esta adaptación de Los Supersónicos a la gran pantalla.

Vía: TW

Nota del autor: No sé si para este momento la franquicia siga siendo popular. Es una apuesta arriesgada, pero habrá ver cómo sale todo.