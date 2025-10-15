    La MacBook Pro más poderosa ya está a la venta en México

    Por 0 COMENTARIOS15/10/2025 12:18 p. m.

    Apple no deja de lanzar productos. Aunque no hace mucho anunciaron el iPhone 17, la compañía no para, y recientemente dieron a conocer su más reciente MacBook Pro, la cual hará uso del chip M5, uno de los más potentes de la empresa. De esta forma, aquí te decimos cuándo va a estar disponible, cuánto cuesta, y qué tanto nos ofrece.

    La nueva MacBook Pro con el chip M5 es de 14 pulgadas, y se puede conseguir en México desde $37,999 pesos. Si bien el periodo de preventas ya comenzó en la Apple Store de México, no será sino hasta el 22 de octubre cuando todos los interesados podrán conseguir esta laptop.

    Más poder para la MacBook Pro

    La gran novedad de la MacBook Pro es el chip M5, el cual utiliza la versión más reciente de Apple Intelligence, la inteligencia artificial de la compañía. Esto significa que la laptop es capaz de ofrecer hasta 3.5 veces mayor desempeño, y gráficos 1.6 veces más rápidos que la generación anterior.

    Si bien el diseño se mantiene casi intacto en comparación con su previa generación, hay un detalle muy importante a considerar, y es que solo el modelo de 14 pulgadas tiene el chip M5. Las laptops de 16 pulgadas aún utilizarán los procesadores M4 Pro y M4 Max, algo que puede sonar como una gran decepción para todos los fans, especialmente considerando que están tamaño por rendimiento.

    La gran estrella

    El chip M5 es el gran agregado de esta nueva generación de MacBook Pro. Esta pieza es capaz de ofrecer un rendimiento superior en comparación con lo que encontramos en los pasados modelos de esta serie. Apple asegura que aquí encontraremos mejoras sustanciales en el aprendizaje profundo, modelado de datos y de video por medio de inteligencia artificial.

    Claro, aún queda por ver cómo es que todo esto funcionará en las manos del público en general, pero todo indica a que estamos frente a una sorprendente pieza de hardware. Recuerda, la MacBook Pro con el chip M5 estará a la venta en México a partir del 22 de octubre, y estos son sus precios:

    • MacBook Pro M5: $37,999 pesos. 
    • MacBook Pro M4 Pro: $47,999 pesos.
    • MacBook Pro M4 Max: $59,999 pesos.

    Solo nos queda esperar para ver cómo le irán a estos modelos en el mercado. En temas relacionados, Apple TV+ cambia de nombre. De igual forma, este sería el nuevo CEO de Apple.

