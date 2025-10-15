    Paramount elimina varios canales de MTV

    15/10/2025 1:59 p. m.

    MTV se enfrenta a una situación complicada. Pese a ser considerado el canal de televisión enfocado en música por excelencia, esto llegará a su fin en unos meses. Así es, Paramount Skydance Corporation, la empresa matriz, ha confirmado el cierre definitivo de MTV.

    Por medio de un comunicado oficial, Paramount Skydance Corporation ha confirmado que varios canales de MTV llegarán a su fin el próximo 31 de diciembre del 2025. Esto comenzará en Reino Unido, y eventualmente será replicado en el resto de Europa y otras regiones. En estos momentos se desconoce qué sucederá en Estados Unidos, en donde esta marca sigue gozando de un gran reconocimiento en la industria mainstream. Estos son los canales que llegan a su fin:

    • MTV Music
    • MTV 80s
    • MTV 90s
    • Club MTV
    • MTV Live

    ¿Por qué cierra MTV?

    Afortunadamente, MTV HD, el canal principal de la marca, seguirá activo, al menos por el momento. Por su parte, la razón por la cual esta cadena va a cerrar varios canales es sencilla: dinero. Gracias a que la empresa está atravesando una reestructuración que les va a costar $500 millones de dólares, Paramount Skydance Corporation ha optado por reducir o eliminar todo lo que no fuera rentable para ellos.

    Al igual que MTV mató a la estrella de radio, parece que el streaming hizo lo mismo con la estrella de video. Paramount Skydance Corporation ha invertido bastante en la distribución digital, y parece que sus planes no tienen espacio para algo tan tradicional como lo es la televisión.

    Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con MTV fuera de Europa, en donde la marca aún tiene cierto nivel de popularidad. En temas relacionados, Rock Band 4 ha desaparecido. De igual forma, PlayStation cancela más de sus conciertos temáticos. 

    Vía: Merca 2.0

