    Lanzan video detrás de cámaras de Return to Silent Hill

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS15/10/2025 1:12 p. m.

    Un regreso que los fans esperan

    Aunque muchos no lo tengan presente, una de las sagas más queridas de Konami vuelve al mundo del cine con Return to Silent Hill, adaptación que tomará los eventos de el segundo juego de la franquicia para llegar a la pantalla grande y no solo apantallar a quienes ya estén familiarizados con la historia. Con eso en mente, ya empezaron a salir materiales constantes como clips y tráiler, aunque de forma reciente, compartieron algo más íntimo.

    Durante el IGN Fall Fan Fest 2025 se presentó un clip exclusivo detrás de cámaras. El proyecto marca el regreso del cineasta Christophe Gans, responsable de la adaptación de 2006, quien vuelve a ponerse detrás de la cámara para dirigir esta secuela que promete revivir el inquietante universo del videojuego.

    Como mencionamos, la película está inspirada directamente en Silent Hill 2, uno de los títulos más aclamados de Konami, y contará con Jeremy Irvine y Hannah Emily Anderson en los papeles protagónicos. La producción está a cargo de Davis Films junto con Samuel Hadida y Victor Hadida, manteniendo así parte del equipo que participó en la primera adaptación cinematográfica.

    Aquí lo puedes checar:

    En el video mostrado se pueden ver adelantos del proceso de filmación y entrevistas con el equipo creativo, incluyendo la participación especial de Akira Yamaoka, compositor responsable de la icónica banda sonora de la saga. Su regreso refuerza el compromiso de los realizadores con capturar la atmósfera original que definió al juego de horror.

    Return to Silent Hill tiene programado su estreno en cines para el 23 de enero de 2026, con la intención de ofrecer una experiencia cinematográfica fiel al juego y al mismo tiempo expandir el universo de terror psicológico que conquistó a millones de jugadores. Además, es muy posible que se haga de nuevos fans que no sean necesariamente seguidores del mundo de los juegos.

    Vía. IGN

    Imagen

    Nota del autor: Antes de ir a la película me gustaría terminar el remake del 2. Espero hacerlo a tiempo, para encontrar las referencias.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Lanzan video detrás de cámaras de Return to Silent Hill
    Lanzan video detrás de cámaras de Return to Silent Hill
    La MacBook Pro más poderosa ya está a la venta en México
    La MacBook Pro más poderosa ya está a la venta en México
    Silent Hill 2 y más juegos llegan a PlayStation Plus en octubre del 2025
    Silent Hill 2 y más juegos llegan a PlayStation Plus en octubre del 2025
    PlayStation cancela más conciertos de su evento de aniversario
    PlayStation cancela más conciertos de su evento de aniversario
    ChatGPT implementará conversaciones eróticas para adultos
    ChatGPT implementará conversaciones eróticas para adultos
    Llega el adiós para la secuela de Solo Leveling
    Llega el adiós para la secuela de Solo Leveling
    Termina el soporte de Windows 10 pero los jugadores lo siguen usando
    Termina el soporte de Windows 10 pero los jugadores lo siguen usando
    El internet de 10 mil megas simétricos llega a México
    El internet de 10 mil megas simétricos llega a México
    El próximo CEO de Apple ya habría sido elegido
    El próximo CEO de Apple ya habría sido elegido
    Buen Fin celulares: ¿por qué es un buen momento para renovar tu equipo?
    Buen Fin celulares: ¿por qué es un buen momento para renovar tu equipo?
    El último tráiler de Resident Evil 9 reveló secretamente a Leon
    El último tráiler de Resident Evil 9 reveló secretamente a Leon
    Anuncian nuevo personaje para Dragon Ball FighterZ
    Anuncian nuevo personaje para Dragon Ball FighterZ
    Jefe de Assassin’s Creed deja Ubisoft
    Jefe de Assassin’s Creed deja Ubisoft
    Black Myth: Wukong recibe actualización enorme en PS5
    Black Myth: Wukong recibe actualización enorme en PS5
    Se confirma el desarrollo de la película de Mortal Kombat 3
    Se confirma el desarrollo de la película de Mortal Kombat 3
    Filtran cuándo llegaría Assassins Creeed Shadows a Switch 2
    Filtran cuándo llegaría Assassins Creeed Shadows a Switch 2
    Vince Zampella lanza fuerte declaración en contra de EA
    Vince Zampella lanza fuerte declaración en contra de EA
    Comparación de Pokémon Legends: Z-A entre Switch y Switch 2
    Comparación de Pokémon Legends: Z-A entre Switch y Switch 2
    Así le fue a Pokémon Legends: Z-A en calificaciones
    Así le fue a Pokémon Legends: Z-A en calificaciones
    Game Freak sufre filtración masiva que revela el futuro de Pokémon
    Game Freak sufre filtración masiva que revela el futuro de Pokémon
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo