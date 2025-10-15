Lanzan video detrás de cámaras de Return to Silent Hill

Un regreso que los fans esperan

Aunque muchos no lo tengan presente, una de las sagas más queridas de Konami vuelve al mundo del cine con Return to Silent Hill, adaptación que tomará los eventos de el segundo juego de la franquicia para llegar a la pantalla grande y no solo apantallar a quienes ya estén familiarizados con la historia. Con eso en mente, ya empezaron a salir materiales constantes como clips y tráiler, aunque de forma reciente, compartieron algo más íntimo.

Durante el IGN Fall Fan Fest 2025 se presentó un clip exclusivo detrás de cámaras. El proyecto marca el regreso del cineasta Christophe Gans, responsable de la adaptación de 2006, quien vuelve a ponerse detrás de la cámara para dirigir esta secuela que promete revivir el inquietante universo del videojuego.

Como mencionamos, la película está inspirada directamente en Silent Hill 2, uno de los títulos más aclamados de Konami, y contará con Jeremy Irvine y Hannah Emily Anderson en los papeles protagónicos. La producción está a cargo de Davis Films junto con Samuel Hadida y Victor Hadida, manteniendo así parte del equipo que participó en la primera adaptación cinematográfica.

Aquí lo puedes checar:

En el video mostrado se pueden ver adelantos del proceso de filmación y entrevistas con el equipo creativo, incluyendo la participación especial de Akira Yamaoka, compositor responsable de la icónica banda sonora de la saga. Su regreso refuerza el compromiso de los realizadores con capturar la atmósfera original que definió al juego de horror.

Return to Silent Hill tiene programado su estreno en cines para el 23 de enero de 2026, con la intención de ofrecer una experiencia cinematográfica fiel al juego y al mismo tiempo expandir el universo de terror psicológico que conquistó a millones de jugadores. Además, es muy posible que se haga de nuevos fans que no sean necesariamente seguidores del mundo de los juegos.

Vía. IGN

Nota del autor: Antes de ir a la película me gustaría terminar el remake del 2. Espero hacerlo a tiempo, para encontrar las referencias.