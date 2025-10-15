La aplicación de DiDi se cae en México

La aplicación se detuvo de la nada

Es muy común que en nuestros tiempos las aplicaciones de transporte se usen de manera constante, ya sea para pedir comida a domicilio de diferentes establecimientos o solicitar viajes a diferentes locaciones, lo cual es de preferencia por la gente debido al ahorro económico. Sin embargo, dichas herramientas dependen enteramente del uso de internet, por lo que en ocasiones pueden darse algunos percances que involucran a los servidores.

Este 15 de octubre, la aplicación de DiDi registró una caída que dejó a millones de usuarios en México sin poder solicitar viajes, mientras que otros se vieron obligados a pagar en efectivo. Según datos, el pico de reportes se registró alrededor de las 7:00 AM, aunque hacia el mediodía las fallas continuaban presentes.

A través de un comunicado oficial en redes sociales, la empresa reconoció el fallo y aseguró que sus equipos técnicos estaban trabajando para restablecer el servicio de manera gradual: “Algunos de nuestros usuarios están experimentando dificultades en acceder a nuestros servicios debido a una inesperada caída de la app de DiDi. Nuestros equipos técnicos están trabajando de manera urgente en resolver este problema, y los servicios se estarán restableciendo gradualmente a lo largo del día. Les ofrecemos disculpas por los inconvenientes.”

La interrupción afectó de distintas maneras a los usuarios. Para algunos, solo significó no poder solicitar un viaje y tener que recurrir a otras plataformas, pero otros que ya se encontraban en ruta reportaron que no podían completar los pagos con tarjeta, obligando a los conductores a cobrar en efectivo.

Hasta el momento, DiDi no ha ofrecido detalles sobre las causas de la caída ni ha informado si habrá algún tipo de compensación para los usuarios afectados. La empresa mantiene abierta la comunicación a través de sus redes para actualizar sobre el progreso en la restauración del servicio. Algo que no suele pasar con frecuencia son estas caídas, pero cuando pasan los usuarios se encuentran ante situaciones de caos.

Vía: XTK

Nota del autor: La verdad solo uso Uber y este no me ha fallado, pero en medio de un viaje sería algo caótico que pase.