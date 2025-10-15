Fecha de la siguiente edición del Summer Game Fest

Aunque el E3 está muerto, Geoff Keighley no quiere que la tradición de un gran evento de videojuegos en el verano se pierda. De esta forma, el organizador de eventos ya le ha puesto fecha exacta a la siguiente edición del Summer Game Fest, en donde volveremos a tener una mirada interesante al futuro de esta industria.

Por medio de sus redes sociales, Keighley ha confirmado que la siguiente edición del Summer Game Fest se llevará a cabo el próximo 5 de junio del 2026 en el Teatro Dolby, en Los Ángeles. Si bien este es un evento para prensa y miembros de la industria, el público en general también puede asistir, y los boletos para esto estarán disponibles hasta la primavera del siguiente año.

SAVE THE DATE @SummerGameFest streams LIVE on Friday, June 5, 2026.



From the iconic @DolbyTheatre in Los Angeles.



? A spectacular, cross-platform showcase of what’s next in video games.



Public tickets available Spring 2026. pic.twitter.com/CNVCGycqJC — Geoff Keighley (@geoffkeighley) October 14, 2025

¿Qué esperar del siguiente Summer Game Fest?

Considerando que falta casi un año para el siguiente Summer Game Fest, es muy difícil predecir el tipo de anuncios que veremos en este evento. Sin embargo, no se descarta la participación de PlayStation con Marvel’s Wolverine, título que llegará en la segunda mitad del 2026. De igual forma, Keighley siempre le ha dado un gran espacio a los proyectos con mucho potencial, los cuales tal vez no obtienen la atención necesaria en otros eventos.

Lo único que queda claro es que el siguiente Summer Game Fest nos dará un gran vistazo a los juegos que llegarán durante la segunda mitad del 2026 y principios del 2027, por lo que no se pueden dar el lujo de ignorar el evento. Recuerda, el próximo Summer Game Fest se llevará a cabo el 5 de junio del 2026. En temas relacionados, estos son los nuevos juegos de PlayStation Plus. De igual forma, jefe de Assassin’s Creed abandona Ubisoft.

Nota del Autor:

Como evento anual, siempre es interesante ver qué sorpresa tiene el Summer Game Fest para nosotros. Sin embargo, siempre es algo cansado cuando el evento dura más de tres horas y hay mucho relleno, algo que, espero, por fin sea solucionado en la próxima edición.

Vía: Geoff Keighley