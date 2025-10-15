Están cancelando las preventas de Pokémon Legends: Z-A

No lo tendrán en día de salida

Esta semana es muy importante para los fanáticos de los monstruos de bolsillo, puesto que se estrena Pokémon Legends: Z-A, nueva entrega de la ahora considerada sub franquicia en la que el enfoque no va de líderes de gimnasios sino de conocer los secretos de diferentes regiones. Y ahora que muchos jugadores están a nada de recibir sus copias en físico, muchos se encontraron con sorpresas desagradables.

A menos de 24 horas del estreno del juego, varios usuarios se han encontrado con lo siguiente: la cancelación inesperada de sus preventas físicas realizadas a través de Pokémon Center. Mientras algunos optaron por la versión digital, otros esperaban recibir su copia física en el lanzamiento.

En redes sociales y foros como Reddit, numerosos usuarios reportaron que sus pedidos anticipados fueron cancelados sin previo aviso. La situación ha generado molestia entre los compradores, especialmente al ocurrir tan cerca del lanzamiento oficial, cuando muchos ya contaban con tener el juego en sus manos el día de salida.

Lo más extraño es que algunos clientes recibieron correos electrónicos de cancelación, pero al mismo tiempo también obtuvieron notificaciones de envío que indicaban que el paquete con Pokémon Legends: Z-A había llegado. Este cruce de información ha incrementado la confusión, ya que en realidad los pedidos no se han entregado.

Hasta el momento, The Pokémon Company no ha emitido ningún comunicado explicando las razones detrás de estas cancelaciones de preventas. Con el lanzamiento del título tan próximo, se espera que la compañía aclare pronto la situación para evitar más inconvenientes entre los compradores. Recuerda que el juego llega el día de mañana para ambas consolas Switch.

Vía: GN

Nota del autor: Quizá haya problemas con sobre pedidos y no pueden cubrir la demanda. Habrá que ver los resultados de preventas en un par de semanas más.