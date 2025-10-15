    Están cancelando las preventas de Pokémon Legends: Z-A

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS15/10/2025 7:07 p. m.

    No lo tendrán en día de salida

    Esta semana es muy importante para los fanáticos de los monstruos de bolsillo, puesto que se estrena Pokémon Legends: Z-A, nueva entrega de la ahora considerada sub franquicia en la que el enfoque no va de líderes de gimnasios sino de conocer los secretos de diferentes regiones. Y ahora que muchos jugadores están a nada de recibir sus copias en físico, muchos se encontraron con sorpresas desagradables.

    A menos de 24 horas del estreno del juego, varios usuarios se han encontrado con lo siguiente: la cancelación inesperada de sus preventas físicas realizadas a través de Pokémon Center. Mientras algunos optaron por la versión digital, otros esperaban recibir su copia física en el lanzamiento.

    En redes sociales y foros como Reddit, numerosos usuarios reportaron que sus pedidos anticipados fueron cancelados sin previo aviso. La situación ha generado molestia entre los compradores, especialmente al ocurrir tan cerca del lanzamiento oficial, cuando muchos ya contaban con tener el juego en sus manos el día de salida.

    Lo más extraño es que algunos clientes recibieron correos electrónicos de cancelación, pero al mismo tiempo también obtuvieron notificaciones de envío que indicaban que el paquete con Pokémon Legends: Z-A había llegado. Este cruce de información ha incrementado la confusión, ya que en realidad los pedidos no se han entregado.

    Hasta el momento, The Pokémon Company no ha emitido ningún comunicado explicando las razones detrás de estas cancelaciones de preventas. Con el lanzamiento del título tan próximo, se espera que la compañía aclare pronto la situación para evitar más inconvenientes entre los compradores. Recuerda que el juego llega el día de mañana para ambas consolas Switch.

    Vía: GN

    Imagen

    Nota del autor: Quizá haya problemas con sobre pedidos y no pueden cubrir la demanda. Habrá que ver los resultados de preventas en un par de semanas más.

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Están cancelando las preventas de Pokémon Legends: Z-A
    Están cancelando las preventas de Pokémon Legends: Z-A
    La película de Jujutsu Kaisen da un adelanto de la temporada 3
    La película de Jujutsu Kaisen da un adelanto de la temporada 3
    Primera imagen de Buzz y Woody en Toy Story 5
    Primera imagen de Buzz y Woody en Toy Story 5
    La aplicación de DiDi se cae en México
    La aplicación de DiDi se cae en México
    Fecha de la siguiente edición del Summer Game Fest
    Fecha de la siguiente edición del Summer Game Fest
    Jim Carrey podría participar en la película de Los Supersónicos
    Jim Carrey podría participar en la película de Los Supersónicos
    Paramount elimina varios canales de MTV
    Paramount elimina varios canales de MTV
    Warner Bros. rechaza ser comprada por empresa popular
    Warner Bros. rechaza ser comprada por empresa popular
    Lanzan video detrás de cámaras de Return to Silent Hill
    Lanzan video detrás de cámaras de Return to Silent Hill
    Estafan al mundo con la película de Demon Slayer: Castillo Infinito
    Estafan al mundo con la película de Demon Slayer: Castillo Infinito
    La MacBook Pro más poderosa ya está a la venta en México
    La MacBook Pro más poderosa ya está a la venta en México
    Silent Hill 2 y más juegos llegan a PlayStation Plus en octubre del 2025
    Silent Hill 2 y más juegos llegan a PlayStation Plus en octubre del 2025
    PlayStation cancela más conciertos de su evento de aniversario
    PlayStation cancela más conciertos de su evento de aniversario
    ChatGPT implementará conversaciones eróticas para adultos
    ChatGPT implementará conversaciones eróticas para adultos
    Llega el adiós para la secuela de Solo Leveling
    Llega el adiós para la secuela de Solo Leveling
    Termina el soporte de Windows 10 pero los jugadores lo siguen usando
    Termina el soporte de Windows 10 pero los jugadores lo siguen usando
    El internet de 10 mil megas simétricos llega a México
    El internet de 10 mil megas simétricos llega a México
    El próximo CEO de Apple ya habría sido elegido
    El próximo CEO de Apple ya habría sido elegido
    Buen Fin celulares: ¿por qué es un buen momento para renovar tu equipo?
    Buen Fin celulares: ¿por qué es un buen momento para renovar tu equipo?
    El último tráiler de Resident Evil 9 reveló secretamente a Leon
    El último tráiler de Resident Evil 9 reveló secretamente a Leon
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo