Primera imagen de Buzz y Woody en Toy Story 5

    Aspectos actualizados de los personajes

    Sin duda alguna, la película animada más esperada del próximo año es Toy Story 5, quinta parte le icónica saga de los juguetes vivientes que promete redimir el nombre de la saga después de una cuarta parte que no cumplió expectativas narrativas para los fanáticos. Sin embargo, después de lo mostrado en pequeñas conferencias no se reveló nada más, haciendo que se pidan constantemente capturas o hasta el primer tráiler oficial.

    Pixar ha revelado una nueva imagen de la cinta, que muestra el esperado regreso de Woody y Buzz Lightyear. El póster oficial coloca a ambos personajes a cada lado del logo de la película, luciendo sus icónicos atuendos, aunque Buzz lleva ahora la placa de sheriff que recibió Jessie al final de Toy Story 4.

    La película está programada para estrenarse el 19 de junio de 2026, casi siete años después de la cuarta entrega. A pesar de que Woody decidió emprender una nueva vida con Bo Peep y los demás juguetes permanecieron con su dueña Bonnie, el vaquero regresará junto a Buzz en esta nueva historia. Tom Hanks y Tim Allen repetirán sus papeles como las voces de Woody y Buzz, respectivamente.

    Aquí la captura:

    Imagen

    Los detalles de la trama se adaptan al mundo moderno, donde los juguetes deben competir con la tecnología para captar la atención de Bonnie. Pixar también ha mostrado arte conceptual que refleja cómo los juguetes observan a Bonnie mientras interactúa con su dispositivo inteligente, anticipando los desafíos que enfrentarán.

    Dirigida por Andrew Stanton y Kenna Harris, Toy Story 5 tendrá como antagonista principal a Bonnie's Lily Pad, cuyo objetivo es separar a los juguetes de su dueña. En respuesta, Jessie buscará la ayuda de Woody, lo que dará lugar a su reencuentro con los viejos amigos y promete una aventura emotiva y llena de nostalgia.

    Vía: SR

    Imagen

    Nota del autor: La verdad tengo dudas sobre esta película. En fin, queda medio año para averiguar si vale la pena.

