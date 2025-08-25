Se inaugura la primera Disney Store en México

Al fin tienen más presencia en el país

La marca de Disney es tan importante desde hace décadas, que se llegó al punto de que tienen sus propias tiendas de mercancía repartidas en varias partes del mundo, aunque claro, nunca en tierras que se relacionen a latinoamérica, lo cual tiene decepcionados a los fanáticos. Sin embargo, esto ha cambiado hace poco, ya que en México Mickey y compañía hicieron su arribo para abrir la primera sucursal en el país.

La empresa ha dado un paso en su estrategia de retail con la inauguración de su tienda propia en el centro comercial Perisur, marcando así la llegada oficial del formato stand alone de la compañía a Latinoamérica. El espacio busca ser un escaparate de marcas y un punto de experiencia vinculado a los grandes estrenos de cine, funcionando como ancla de futuras expansiones.

Se mencionó que la apertura no reemplaza el modelo de licenciamiento que Disney mantiene con Liverpool, sino que lo complementa. Actualmente, la marca suma presencia en 125 tiendas de Liverpool y 70 corners, operación que ahora se fortalece con un espacio exclusivo administrado también por el propio socio estratégico desde hace más de una década.

Según Luis Lomelí, vicepresidente y director general de CPGP en The Walt Disney Company, la tienda de Perisur se eligió por su afluencia y características estratégicas. El espacio ofrece experiencias interactivas, como tocar la pelota icónica de Pixar o subirse a un carrito en la zona dedicada a Toy Story 5. El objetivo es acercar un fragmento de la magia de los parques a quienes no pueden viajar, acompañado de un catálogo de juguetes, ropa, accesorios y productos exclusivos.

El plan de expansión ya tiene próxima parada en Galerías Metepec el 5 de septiembre, con la mirada puesta en continuar el crecimiento hacia 2026. De acuerdo con Lomelí, este formato permitirá medir la respuesta del público, ajustar la oferta y definir nuevas ubicaciones, mientras franquicias como Marvel se perfilan como los principales motores de tráfico y ventas.

Vía: EXP

Nota del autor: No he visto muchas críticas positivas de la tienda, ya que dicen es lo mismo de Liverpool, solo con el logo de "Disney Store".