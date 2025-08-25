    Se inaugura la primera Disney Store en México

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS25/08/2025 5:23 p. m.

    Al fin tienen más presencia en el país

    La marca de Disney es tan importante desde hace décadas, que se llegó al punto de que tienen sus propias tiendas de mercancía repartidas en varias partes del mundo, aunque claro, nunca en tierras que se relacionen a latinoamérica, lo cual tiene decepcionados a los fanáticos. Sin embargo, esto ha cambiado hace poco, ya que en México Mickey y compañía hicieron su arribo para abrir la primera sucursal en el país.

    La empresa ha dado un paso en su estrategia de retail  con la inauguración de su tienda propia en el centro comercial Perisur, marcando así la llegada oficial del formato stand alone de la compañía a Latinoamérica. El espacio busca ser un escaparate de marcas y un punto de experiencia vinculado a los grandes estrenos de cine, funcionando como ancla de futuras expansiones.

    Se mencionó que la apertura no reemplaza el modelo de licenciamiento que Disney mantiene con Liverpool, sino que lo complementa. Actualmente, la marca suma presencia en 125 tiendas de Liverpool y 70 corners, operación que ahora se fortalece con un espacio exclusivo administrado también por el propio socio estratégico desde hace más de una década.

    Según Luis Lomelí, vicepresidente y director general de CPGP en The Walt Disney Company, la tienda de Perisur se eligió por su afluencia y características estratégicas. El espacio ofrece experiencias interactivas, como tocar la pelota icónica de Pixar o subirse a un carrito en la zona dedicada a Toy Story 5. El objetivo es acercar un fragmento de la magia de los parques a quienes no pueden viajar, acompañado de un catálogo de juguetes, ropa, accesorios y productos exclusivos.

    El plan de expansión ya tiene próxima parada en Galerías Metepec el 5 de septiembre, con la mirada puesta en continuar el crecimiento hacia 2026. De acuerdo con Lomelí, este formato permitirá medir la respuesta del público, ajustar la oferta y definir nuevas ubicaciones, mientras franquicias como Marvel se perfilan como los principales motores de tráfico y ventas.

    Vía: EXP

    Imagen

    Nota del autor: No he visto muchas críticas positivas de la tienda, ya que dicen es lo mismo de Liverpool, solo con el logo de "Disney Store".

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix