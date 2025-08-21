Disney ya trabaja en Piratas del Caribe 6

Han pasado ocho años desde el estreno de la última película de Pirates of the Caribbean. Desde entonces, la serie ha estado en un constante ciclo en donde parece que una nueva entrega entra en producción, solo para que estos planes sean olvidados poco después. Ahora, un nuevo reporte ha revelado que otra cinta de Pirates of the Caribbean ya está en desarrollo, aunque poco se sabe sobre este proyecto.

En un reciente reporte por parte de Variety sobre el estado actual de Disney, fuentes cercanas a la casa del ratón aseguran que la compañía ya está trabajando en una nueva película de Pirates of the Caribbean. Sin embargo, el estado actual de esta producción sigue siendo inestable, ya que esta versión de la cinta ya no contaría con Margot Robbie, algo que se había rumoreado por mucho tiempo. De esta forma, bien podríamos estar ante un reboot o una secuela.

¿Qué sucede con Pirates of the Caribbean?

Si bien las primeras películas de Pirates of the Caribbean fueron un éxito crítico y comercial para Disney, las últimas entregas ya no tuvieron los mismos resultados. Esto llevó a la serie a una pausa indefinida de la cual aún no se recupera. Sin embargo, esto no quiere decir que la casa del ratón no ha intentado traer de regreso a Jack Sparrow y compañía.

Aunque rumores han señalado que la nueva película de Pirates of the Caribbean retomaría a los personajes que ya todos conocemos, se desconoce si Johnny Depp formaría parte del elenco. Después de su divorcio de Amber Heard, su relación con Disney fue dañada. Junto a esto, Disney actualmente está buscando la forma de atraer a la generación Z, algo que también juega un papel en estas decisiones.

Disney busca a la generación Z

De acuerdo con el reporte de Variety, Disney actualmente está tratando de atraer la atención de la generación Z, público que tiene entre 14 y 28 años, y parece que Pirates of the Caribbean es una de las propiedades con la cual se planea hacer esto. Si bien la nostalgia juega un papel importante aquí, es probable que la compañía esté en busca de un elenco joven que sea capaz de conectar con estos usuarios.

Por el momento, Disney se ha mantenido en silencio sobre el futuro de Pirates of the Caribbean, y lo único que está claro, es que en un futuro veremos el regreso de esta serie, aunque no sabemos cuándo. En temas relacionados, esto es lo que sabemos sobre esta serie. De igual forma, Disney confirma que Jack Sparrow no es un pirata.

Vía: Variety