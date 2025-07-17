    Disney confirma que Jack Sparrow no es un pirata

    En estos momentos la franquicia de Piratas del Caribe está pausada, puesto que Disney no tiene certeza de lo que pretende hacer, sobre todo por haber perdido a uno de los actores estrella de la saga, Johnny Depp, al cual despidieron sin haber conocido la resolución de su conflicto con Amber Heard. Tomando eso en cuenta, es posible que no veamos a Jack Sparrow volver como un personaje recurrente, y mientras la espera se hace larga, nuevos detalles salen a la luz.

    Una escena eliminada de Piratas del Caribe: En el fin del mundo ha reabierto el debate sobre el verdadero origen del personaje. La secuencia, descartada en su momento por la empresa del ratón, revela que el icónico ladrón no era originalmente un pirata, sino que fue declarado como tal tras un acto de desobediencia moral.

    El fragmento, incluido únicamente en la versión extendida lanzada en 2007 para formato doméstico, muestra a Sparrow trabajando como capitán del Wicked Wench bajo órdenes de Lord Cutler Beckett. Al descubrir que transportaba esclavos como “carga”, Jack decide liberarlos, desafiando abiertamente a la Compañía. Esta acción lo lleva a ser tachado de pirata, su barco es destruido y más tarde recuperado con la ayuda de Davy Jones, dando origen al emblemático Perla Negra.

    La escena, hoy considerada parte del canon oficial gracias a una novela derivada, revela una dimensión más ética y comprometida del personaje, muy distinta a su imagen de bribón. No obstante, Disney decidió eliminarla por los temas sensibles como la esclavitud, alejándose del tono ligero que la franquicia buscaba mantener, especialmente al tratarse de una saga dirigida a un público familiar.

    Este redescubrimiento llega justo cuando buscan revivir la franquicia y negocian el posible regreso de Johnny Depp, el cual sería por un pago millonario. En medio de estos planes, el nuevo contexto histórico de Sparrow podría cambiar no solo la percepción del personaje, sino el rumbo completo de futuras entregas.

    Recuerda que puedes ver toda la saga en la plataforma de Disney+.

    Vía: VD

    Pleca-Amazon-OK

    Nota del autor: Definitivamente queremos el regreso de Johnny como Jack Sparrow. Sin embargo, con tantos años sin películas de la saga, no sé qué tan bien saldría la cosa.

