¡YouTube se cae a nivel mundial!

Los usuarios entraron en pánico

YouTube presentó una caída a nivel global durante la tarde del 15 de octubre, afectando a millones de usuarios en México y otras partes del mundo. El problema se manifestó principalmente al intentar reproducir cualquier video, lo que llevó a muchos a pensar que se trataba de un fallo en su conexión a internet.

De acuerdo con el sitio DownDetector, los reportes comenzaron a incrementarse alrededor de las 17:00 PM. Lo más curioso es que tanto la aplicación móvil como la versión web continuaban cargando con normalidad, aunque en algunos casos de forma más lenta, pero al momento de iniciar la reproducción de un video, la plataforma simplemente dejaba de funcionar.

Hasta el momento, ni Google ni YouTube han emitido un comunicado oficial sobre la causa de la interrupción. La magnitud del incidente refleja el alcance global del servicio: según un informe publicado en enero de 2024, la plataforma registra un tráfico mensual de aproximadamente 2.7 millardos de visitas en todo el mundo.

Afortunadamente, el fallo fue temporal y el servicio se restableció pocos minutos después. Sin embargo, el incidente evidenció una vez más la dependencia global hacia la plataforma de video más popular del planeta. Además, no está recuperado al 100%, dado que algunos videos tardan en cargar a pesar de que el usuario cuente con la mejor conexión actual de los servicios de internet.

Pocas son las ocasiones en las que suceden este tipo de situaciones en YouTube, por lo que se espera más adelante una declaración de lo que ocurrió. Quizá solo fue un fallo temporal de los servidores principales.

Vía: XTK

Nota del autor: Me sucedió que por unos tres minutos no pude entrar a nada. Pero pasado ese tiempo se restableció, por lo que el pánico no es necesario.