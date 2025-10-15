McDonald's tendrá colaboración con Street Fighter

Promoción exclusiva para una región

En caso de que algunos no se acuerden, la franquicia de Street Fighter está retomando vuelo, ya que hace un par de años se lanzó la sexta entrega, meses después hubo DLC con personajes de Fatal Fury, así como la revelación de que ya hay una película live action en camino para el 2026. Con eso en mente, no iba a faltar promoción por parte de Capcom, y ahora, tendrán colaboración con una marca bastante famosa a nivel mundial.

McDonald’s Japón ha revelado una nueva mancuerna con esta saga, justo al cierre de la temporada de hamburguesas tsukimi, una tradición otoñal en la que se sirven sándwiches con huevos fritos que evocan la luna llena. Aunque el fin de esta época siempre deja un sabor agridulce entre los consumidores, la cadena de comida rápida ya prepara una sorpresa para los fans de los videojuegos.

La primera pista llegó a través de la cuenta oficial de Twitter, que compartió una imagen con estética de pixel art y la silueta inconfundible de Guile, uno de los personajes clásicos de la franquicia de Capcom. Este adelanto generó especulación inmediata sobre una posible línea de productos o promociones temáticas.

Poco después, la empresa publicó un nuevo avance mostrando a más miembros del elenco de Street Fighter , confirmando que se trata de una colaboración de mayor escala. Aunque no se han revelado todos los detalles, la participación directa de Capcom sugiere que se tratará de un evento especial para los fans japoneses.

Entre las opciones más probables se encuentra una Cajita Feliz con juguetes temáticos, aunque McDonald’s Japón ha enfrentado algunos problemas con este tipo de colaboraciones en el pasado, más con las tarjetas de Pokémon o One Piece. Por ello, no se descarta que la alianza incluya también sándwiches o productos inspirados en la legendaria saga de peleas.

Vía: SN

Nota del autor: Es triste saber que esas promociones no llegan de este lado del mundo. Quizá hasta que salga la película.