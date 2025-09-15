Así luce 50 Cent como Balrog para la película de Street Fighter

Se tomó en serio su papel

En estos momentos la empresa Legendary Pictures está produciendo una nueva película de Street Fighter, franquicia de peleas de Capcom que sigue perdurando hasta nuestros días, y como prueba está el último juego lanzado en el 2023, que ofrece una nueva versión para Switch 2. Y ahora que el camino de creación de la cinta está en marcha, muchos detalles van viendo la luz del día, más si hablamos del elenco de personajes.

La franquicia e prepara para dar un nuevo golpe en la gran pantalla con la adaptación live action que busca relanzar la saga tras intentos pasados con resultados no tan positivos. El anuncio más reciente que ha captado la atención del público es la confirmación de Curtis "50 Cent" Jackson en el papel de Balrog, uno de los luchadores más icónicos de la saga de Capcom.

El propio rapero compartió en redes sociales su primera imagen caracterizado como el poderoso boxeador, luciendo un físico contundente y los clásicos guantes rojos que definen al personaje. La reacción de los fans no se hizo esperar, destacando el gran parecido con el diseño original de los videojuegos y la presencia que 50 Cent puede aportar a la cinta, prometiendo una versión convincente del brutal Balrog.

Aquí lo puedes ver:

50 Cent has revealed his hairstyle for playing Balrog in the live-action ‘STREET FIGHTER’ movie pic.twitter.com/75VNQlfxXc — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 14, 2025

La producción cuenta con un equipo creativo grande. El guion está a cargo de Dalan Musson, conocido por su trabajo en Capitán América: Nuevo Mundo y Falcon y el Soldado de Invierno, mientras que la dirección la firma Kitao Sakurai, responsable de Butterfly y Twisted Metal. El objetivo, según se ha compartido, es entregar una adaptación más fiel al espíritu del juego, con acción explosiva pero también respeto por las historias de origen de los personajes.

El elenco refuerza esta ambiciosa apuesta con nombres destacados como Noah Centineo en el papel de Ken, Andrew Koji como Ryu, Callina Liang como Chun-Li y Jason Momoa dando vida a Blanka. A ellos se suman Joe Anoa’i (Roman Reigns) como Akuma y David Dastmalchian como el villano M. Bison, conformando un reparto que promete un choque épico en pantalla y elevando las expectativas de los seguidores.

Recuerda que la película estrena el próximo año.

Vía: VD

Nota del autor: Hay mucho potencial ahí respecto a la película. Quizá pueda ser un producto aceptable para los fans.