Disney retrasa la llegada de Ice Age 6 a los cines

El mundo de la animación tendrá un futuro muy interesante. No solo películas como Spider-Man: Beyond the Spider-Verse y Shrek 5 ya están en desarrollo, sino que también llegará a los cines Ice Age 6. Lamentablemente, la espera será más larga de lo esperado, y es que Disney ha confirmado el retraso de esta nueva entrega.

Por medio del evento de D23, Disney ha confirmado que Ice Age 6 ya no estará disponible el próximo mes de diciembre del 2026, como originalmente estaba planeado. En su lugar, la cinta ahora llegará a los cines hasta el 5 de febrero del 2027. Aunque no se menciona la razón detrás de esta decisión, recordemos que a finales del siguiente también veremos el estreno de Avengers: Doomsday, por lo que probablemente la casa del ratón no quiera competir con ella misma.

Ice Age: Boiling Point was just announced at Destination @DisneyD23! Coming to theaters on February 5, 2027, the newest adventure takes the herd to visit never-before-seen corners of the treacherous Lost World! #DestinationD23 pic.twitter.com/ZfyeUa5if9 — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 30, 2025

Nombre oficial de Ice Age 6

Afortunadamente, no todas son malas noticias, es que también se ha confirmado que el nombre oficial de esta nueva cinta es Ice Age: Boiling Point. En esta cinta, los personajes que todos conocemos regresarán a la tierra de los dinosaurios, algo que vimos por primera vez en la tercera entrega.

Por último, se ha confirmado que John Leguizamo retomará el papel de Sid, Ray Romano volverá a interpretar a Manny, Denis Leary se encargará una vez más de Diego, Queen Latifah reinterpretará a Ellie, y Simon Pegg una más le dará vida a Buck, quien seguramente jugará un papel importante en esta entrega.

Recuerda, Ice Age: Boiling Point estará disponible hasta el 5 de febrero del 2027. En temas relacionados, la película de Street Fighter ya tiene fecha de estreno. De igual forma, actor de Malcolm advierte a los fans por la nueva serie.

Vía: Disney