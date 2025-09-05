    Actor de Malcolm lanza advertencia por la nueva serie

    Después de 20 años de su final original, la serie de Malcolm el de en medio regresará con cuatro nuevos episodios enfocados en mostrarnos a esta familia una vez más. Si bien muchos tienen altas expectativas, Frankie Muniz, quien le da vida a Malcolm, quiere que el público tenga idea clara sobre lo que veremos en un futuro, para así evitar alguna decepción.

    En una reciente entrevista con Lightweights, Muniz ha señalado que Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair, como se le conoce a este revival, no será una serie completa, sino que solo veremos cuatro capítulos. Esto trae consigo un reto narrativo, y es que muchos esperan que aquí veamos qué ha pasado con la familia en los últimos 20 años, y el actor espera que el público tenga esto en mente. Esto fue lo que comentó:

    “Es difícil encajar 20 años de contenido en cuatro episodios de 30 minutos”.

    ¿Qué es Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair?

    A diferencia de otras series clásicas que regresaron, Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair no será una nueva temporada, ni es considerada el inicio de una nueva historia. En su lugar, esto es tratado como un reencuentro, en donde podremos ver a los personajes que tanto amamos una vez más. Esto también significa que veremos algo muy largo.

    Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair solo tendrá cuatro capítulos, cada uno de 30 minutos, y si bien los detalles no están claros, sabemos que aquí veremos a Malcolm volver a interactuar con sus familiares y amigos. La serie llegará a Disney+ en un futuro, y aunque no hay una fecha de estreno específico, se espera que los nuevos episodios estén disponibles en el 2026.

    Solo nos queda esperar a que más información esté disponible en un futuro. Recuerda, Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair eventualmente llegará a Disney+. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta serie aquí. De igual forma, revelan por qué el actor de Dewey no regresa para el reencuentro.

    Imagen

    Vía: Vandal 

