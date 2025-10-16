    Nintendo responde al supuesto ataque de Crimson Collective

    16/10/2025

    Hace unos días, Crimson Collective, un grupo de hackers, afirmó que habían atacado a Nintendo, robando información sensible de la compañía. Sin embargo, la Gran N no respondió inmediatamente, dejando en claro que estaban investigando la situación. Ahora, la empresa japonesa ha compartido un comunicado en donde se indica que no han sufrido de alguna brecha de seguridad.

    En un comunicado compartido por The Sankei Shimbun, Nintendo indicó que no hubo alguna filtración de datos personales, de desarrollo ni empresariales. Sin embargo, la compañía comentó que algunos servidores externos en el sitio web de la Gran N han sido comprometidos, pero aparentemente no hay evidencia de que esto afecte a los clientes o la compañía. Esto fue lo que comentaron al respecto:

    “No hemos confirmado ninguna filtración de información personal, ni de desarrollo, ni de información comercial”.

    ¿Todo fue un engaño?

    En su momento, Crimson Collective mostró una imagen con una serie de carpetas relacionadas con información sensible de Nintendo. Sin embargo, la Gran N asegura que no han sufrido de alguna brecha de seguridad de este estilo. Por su parte, el grupo de hackers no ha compartido algún comunicado que responda a estas nuevas declaraciones.

    De esta forma, no hay evidencia de que se hayan filtrado datos confidenciales o secretos, y no parece que se trate de una violación importante. Si bien Crimson Collective puede estar detrás de la pequeña brecha de seguridad externa, nada de estos sería tan grave como el grupo originalmente dio a entender. 

    Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con este caso, y ver si todo fue una situación enfocada en atraer la atención del público o no. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este caso aquí. De igual forma, Pokémon sí sufrió de una masiva filtración.

    Nota del Autor:

    Todo indica a que Crimson Collective solo buscaba la atención del público. Si bien no se descarta que algo como esto sí suceda en un futuro, parece que en estos momentos estamos lejos de una filtración masiva que nos dé una idea de los planes de Nintendo durante los próximos años.

    Vía: Nintendo Life 

