Square Enix dice que Final Fantasy VII Remake 3 le gustará a todos

Dicen que le gustará a los fans

Aunque tiene poco más de un año el lanzamiento de Final Fantasy VII Rebirth, los fanáticos se quedaron con ganas de más en cuanto a esta historia reiniciada de los vivido por Cloud y sus amigos de Midgar. Y es que hasta este momento no hay muchas noticias del desarrollo de la siguiente parte, por lo que la desesperación aumenta día con día. No obstante, los desarrolladores tienen algunos comentarios que soltar.

Naoki Hamaguchi, director de la parte 3, ha reafirmado su confianza con el producto. Durante su participación en Brasil Game Show 2025, el creativo aseguró que el juego logrará emocionar tanto a los seguidores veteranos como a quienes conocieron la historia a través de las entregas recientes. Hamaguchi afirma que la conclusión de esta saga será una experiencia “querida por todos”.

El director también compartió detalles sobre la estrategia de Square Enix para adaptar la historia original de Final Fantasy VII de 1997. Explicó que la decisión de dividir la trama en tres partes no fue tomada a la ligera: “Final Fantasy VII tiene una base de fans muy grande. Podíamos haber recortado la historia y convertirla en un solo juego, pero los fans nunca nos lo habrían perdonado. Con la nueva tecnología, era imposible contarlo todo en una sola entrega, así que decidimos dividirla en tres”.

Hamaguchi reveló que ya tiene una idea clara sobre el final de esta tercera parte. Confía en que la conclusión gustará tanto a quienes jugaron el original como a quienes se sumaron a la aventura con Remake y Rebirth. De esta forma, Square Enix busca cerrar con fuerza una historia que ha marcado generaciones, manteniendo el equilibrio entre nostalgia y novedades.

En semanas recientes, el director también adelantó que el juego presentará cambios en la jugabilidad respecto a las entregas anteriores. Aunque no se trata de un giro radical en el sistema de combate, sí introducirá una mecánica distinta que busca renovar la experiencia. Con estas declaraciones, Hamaguchi deja claro que el desarrollo avanza con paso firme y que la ambición detrás de Final Fantasy VII Remake 3 es prioridad.

Vía: 3DJ

