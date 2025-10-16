    Nintendo DS podría llegar a Switch Online

    Una consola que vendió millones

    Este año la gente se emocionó por la llegada de GameCube al servicio de Switch Online, servicio de pago de Nintendo que brinda la posibilidad de jugar en línea y también otorga clásicos del pasado para que los nostálgicos los revivan o las nuevas generaciones los conozcan. De hecho, también viene en camino el mítico y polémico Virtual Boy, pero también corre el rumor de que otra portátil será parte de la membresía, hardware que es la infancia de la gente nacida en los 2000.

    Un registro reciente de patente apunta a que la compañía podría traer títulos de Nintendo DS a Switch y Switch 2, integrándolos dentro de una colección de Classics. La posibilidad resulta creíble, dado que juegos de DS ya estuvieron disponibles anteriormente en la Consola Virtual de Wii U. Aunque claro, se usaba la pantalla de la TV y el Gamepad para que funcionara.

    La patente detalla cómo podrían adaptarse los juegos de doble pantalla de DS a los sistemas actuales. Entre los modos de visualización sugeridos se encuentran la doble pantalla (pantalla principal y secundaria), la pantalla única con imagen dentro de imagen y un modo de intercambio que permite alternar entre pantallas. Esta flexibilidad daría a los jugadores la posibilidad de elegir la opción que mejor se ajuste a su estilo de juego.

    Hasta el momento, Nintendo no ha confirmado oficialmente la llegada de estos títulos al catálogo de Switch Online, por lo que se mantiene como un rumor basado en la patente. Sin embargo, la compañía ha demostrado en el pasado interés por expandir su biblioteca de clásicos en sus servicios de suscripción, como ocurrió con los juegos de GameCube, Nintendo 64 y Game Boy Advance.

    Los usuarios del Online esperan que, si esta idea se concreta, puedan acceder a sus juegos favoritos de DS sin necesidad de consolas adicionales. Por ahora, los detalles completos sobre fechas de lanzamiento o títulos específicos permanecen en secreto, y habrá que esperar comunicados oficiales para confirmar la novedad. Quizá después de que Virtual Boy se haga presente veremos algo.

    Nota del autor: Creo que van a poner a la venta un accesorio adicional para poder jugar. Lástima que en México no venden esas cosas.

