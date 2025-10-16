    El primer campeón de Beyblade X World Championship es mexicano

    16/10/2025 10:26 a. m.

    Aunque muchos recuerdan a Beyblade como un juguete de la primaria o una anime para ver en el Canal 5 en las tardes, esta propiedad ha crecido en los últimos años. Su popularidad ha dado pie a torneos de alto nivel que celebran la dedicación de todos los fans en el mundo. De esta forma, hace unos días se llevó a cabo un torneo, en donde un mexicano logró levantar la copa de la victoria.

    Entre el pasado 11 y 12 de octubre, el Beyblade X World Championship se llevó a cabo en Japón, en donde Leobardo, un niño mexicano, logró coronarse como el campeón definitivo en la categoría infantil. Para muchos, su actuación fue memorable, venciendo a Balya, el gran representante de Indonesia, en una final que será recordada por mucho tiempo.

    México siempre presente

    Si bien los torneos de Beyblade no son nuevos, esta fue la primera ocasión en la que se llevaron a cabo competencias a nivel global, por lo que México hizo historia al ganar este evento, y seguramente veremos a más compatriotas participar en desafíos de este tipo en un futuro. Junto a Leobardo, en el campeonato también vimos a un jugador que representaba a Chile.

    Aunque por el momento se desconoce cuándo es que se llevará a cabo la siguiente edición de los Beyblade X World Championship, el evento dejó una primera gran impresión, y seguramente se convertirá en un evento masivo con el paso del tiempo. En temas relacionados, un nuevo juego de Beyblade ya está en camino. De igual forma, una película de esta propiedad ya estaría en desarrollo.

