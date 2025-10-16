    La nueva transformación de Gogeta va más allá de los límites

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS16/10/2025 12:33 p. m.

    La fusión más poderosa de todas

    Gogeta, una de las fusiones más populares de Dragon Ball, ha alcanzado un nuevo estado que ha dejado sin palabras a los seguidores de la saga. El artista Zala77s presentó hace algunos meses su versión del personaje con una transformación Ultra, combinando el Ultra Instinto de Goku con el Ultra Ego de Vegeta. El resultado ha sido tan impactante que muchos fans la consideran una de las representaciones más poderosas vistas hasta ahora.

    La ilustración destaca por fusionar las características de ambas técnicas divinas, con un énfasis particular en la apariencia agresiva y confiada de la forma de Vegeta. Según los seguidores, este Gogeta Ultra no tendría rival dentro del universo actual de Dragon Ball, superando incluso a Black Freezer, quien hasta ahora es el enemigo más fuerte en la línea temporal oficial.

    Aquí lo puedes ver:

    La propuesta artística ha sido aclamada como una de las mejores obras de Zala77s, elevando el estándar de las fusiones dentro del fandom. La idea de un Gogeta con poderes divinos combinados representa un salto lógico en términos de escala de poder, alineándose con la evolución que han tenido Goku y Vegeta en el manga y el anime recientes.

    Por ahora, no existe confirmación de que esta transformación vaya a aparecer en el manga, que se encuentra en pausa a la espera de retomar la historia centrada en Black Freezer. Sin embargo, la popularidad de esta versión Ultra ha encendido la imaginación de la comunidad, que ya visualiza a Gogeta como la posible clave para enfrentar futuras amenazas en el universo de Dragon Ball.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: La verdad se ve muy bien, pero no creo que existan planes de volver canon a este diseño. Primero Toei lo tiene que ver.



    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    La nueva transformación de Gogeta va más allá de los límites
    La nueva transformación de Gogeta va más allá de los límites
    México aprueba impuesto del 8% a videojuegos violentos
    México aprueba impuesto del 8% a videojuegos violentos
    El primer campeón de Beyblade X World Championship es mexicano
    El primer campeón de Beyblade X World Championship es mexicano
    Nintendo responde al supuesto ataque de Crimson Collective
    Nintendo responde al supuesto ataque de Crimson Collective
    Tomonobu Itagaki, creador de Dead or Alive y Ninja Gaiden en 3D, ha muerto
    Tomonobu Itagaki, creador de Dead or Alive y Ninja Gaiden en 3D, ha muerto
    McDonalds tendrá colaboración con Street Fighter
    McDonalds tendrá colaboración con Street Fighter
    Están cancelando las preventas de Pokémon Legends: Z-A
    Están cancelando las preventas de Pokémon Legends: Z-A
    ¡YouTube se cae a nivel mundial!
    ¡YouTube se cae a nivel mundial!
    La película de Jujutsu Kaisen da un adelanto de la temporada 3
    La película de Jujutsu Kaisen da un adelanto de la temporada 3
    Primera imagen de Buzz y Woody en Toy Story 5
    Primera imagen de Buzz y Woody en Toy Story 5
    La aplicación de DiDi se cae en México
    La aplicación de DiDi se cae en México
    Fecha de la siguiente edición del Summer Game Fest
    Fecha de la siguiente edición del Summer Game Fest
    Jim Carrey podría participar en la película de Los Supersónicos
    Jim Carrey podría participar en la película de Los Supersónicos
    Paramount elimina varios canales de MTV
    Paramount elimina varios canales de MTV
    Warner Bros. rechaza ser comprada por empresa popular
    Warner Bros. rechaza ser comprada por empresa popular
    Lanzan video detrás de cámaras de Return to Silent Hill
    Lanzan video detrás de cámaras de Return to Silent Hill
    Estafan al mundo con la película de Demon Slayer: Castillo Infinito
    Estafan al mundo con la película de Demon Slayer: Castillo Infinito
    La MacBook Pro más poderosa ya está a la venta en México
    La MacBook Pro más poderosa ya está a la venta en México
    Silent Hill 2 y más juegos llegan a PlayStation Plus en octubre del 2025
    Silent Hill 2 y más juegos llegan a PlayStation Plus en octubre del 2025
    PlayStation cancela más conciertos de su evento de aniversario
    PlayStation cancela más conciertos de su evento de aniversario
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo