La nueva transformación de Gogeta va más allá de los límites

La fusión más poderosa de todas

Gogeta, una de las fusiones más populares de Dragon Ball , ha alcanzado un nuevo estado que ha dejado sin palabras a los seguidores de la saga. El artista Zala77s presentó hace algunos meses su versión del personaje con una transformación Ultra, combinando el Ultra Instinto de Goku con el Ultra Ego de Vegeta. El resultado ha sido tan impactante que muchos fans la consideran una de las representaciones más poderosas vistas hasta ahora.

La ilustración destaca por fusionar las características de ambas técnicas divinas, con un énfasis particular en la apariencia agresiva y confiada de la forma de Vegeta. Según los seguidores, este Gogeta Ultra no tendría rival dentro del universo actual de Dragon Ball, superando incluso a Black Freezer , quien hasta ahora es el enemigo más fuerte en la línea temporal oficial.

Aquí lo puedes ver:

La propuesta artística ha sido aclamada como una de las mejores obras de Zala77s, elevando el estándar de las fusiones dentro del fandom. La idea de un Gogeta con poderes divinos combinados representa un salto lógico en términos de escala de poder, alineándose con la evolución que han tenido Goku y Vegeta en el manga y el anime recientes.

Por ahora, no existe confirmación de que esta transformación vaya a aparecer en el manga, que se encuentra en pausa a la espera de retomar la historia centrada en Black Freezer. Sin embargo, la popularidad de esta versión Ultra ha encendido la imaginación de la comunidad, que ya visualiza a Gogeta como la posible clave para enfrentar futuras amenazas en el universo de Dragon Ball.

Vía: VD

Nota del autor: La verdad se ve muy bien, pero no creo que existan planes de volver canon a este diseño. Primero Toei lo tiene que ver.







