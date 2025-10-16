    Desarrollador menciona que GTA 6 merece costar $100 dólares

    Este año muchos jugadores se decepcionaron con Rockstar Games, puesto que se había prometido que el esperado GTA 6 llegaría en la temporada de otoño, lo cual al final terminó en un retraso para mayo del 2026, lo cual se comprendió por el nivel de detalle mostrado en el último avance. Hablando de dicho video, este puso sobre la mesa la idea de si podría levantar el estándar de los precios y hay quienes apoyan la idea.

    Mientras se mantiene la expectación por el lanzamiento Chris Stockman, director de diseño del Saints Row original, afirmó que el juego “merece” un precio de $100 dólares. En entrevista, Stockman destacó que no todos los videojuegos pueden justificarse con un costo tan alto, pero que la magnitud y alcance lo harán único en su clase. “No todos los juegos son iguales. GTA es el único que puede salirse con la suya, y espero de verdad que sean $100”, comentó.

    El debate sobre el precio ha cobrado fuerza tras recientes incrementos en la industria, donde títulos de Switch 2 como Mario Kart World o futuros lanzamientos de Microsoft podrían alcanzar los $80 dólares. A pesar de esto, Stockman sostiene que GTA 6 no debe compararse con otros juegos, dado que se espera que rompa récords de alcance, presupuesto y escala narrativa.

    El directivo también subrayó que un aumento generalizado a $100 dólares sería problemático para la industria, pero que Rockstar, por la relevancia histórica de su franquicia, tiene la legitimidad para establecer ese precio. “Sería un desastre si todos intentaran igualarlos”, advirtió, enfatizando la diferencia entre un juego normal y una producción de la altura de GTA 6.

    Aunque Rockstar aún no ha mostrado el juego  a más detalle, los rumores apuntan a que se trata del proyecto más ambicioso en la historia de la compañía, con un presupuesto récord y una experiencia de juego sin precedentes. La opinión de Stockman refuerza la expectativa de que, al momento de su lanzamiento, podría redefinir los estándares de la industria tanto en escala como en valor económico.

    Vía: IGN

    Imagen

    Nota del autor: Da un poco de miedo que PlayStation quiera seguir ese ejemplo con sus juegos. Esperemos que al final salga a un precio razonable.

