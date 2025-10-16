Katsuhiro Harada y más figuras de la industria se despiden de Tomonobu Itagaki

Le dan un adiós definitivo a su colega

El día de hoy se dieron noticias tristes en la industria de los juegos, pues reportaron muy temprano el fallecimiento de Tomonobu Itagaki, uno de los miembros clave del conocido Team Ninja de Tecmo, quienes le dieron forma al renacimiento de Ninja Gaiden en formato 3D y crearon la saga de Dead or Alive. Y con esta partida tan melancólica, compañeros del medio que hablaban seguido con él, decidieron darle el último adiós con pensamientos concretos.

La noticia de la muerte fue dada a conocer a través de su cuenta oficial de Facebook, generando una ola de homenajes de fanáticos y desarrolladores en Japón y otras partes del mundo. Itagaki inició su carrera en Tecmo a principios de los años 90, donde dio vida a la exitosa franquicia de pelea mencionada y revitalizó a Ryu Hayabusa con el aclamado reinicio de 2004 para Xbox.

Entre las personalidades que expresaron sus condolencias destacan Katsuhiro Harada, productor de Tekken, quien compartió un emotivo mensaje recordando su última conversación con Itagaki y describió su relación como una mezcla de rivalidad y camaradería. Kohei Ikeda, director de Tekken 8, también lamentó su muerte, calificándolo como “una leyenda de los juegos de lucha que marcó una era”. Team Ninja, estudio del que Itagaki fue líder fundador, publicó un mensaje en el que aseguró que continuará su legado creativo.

Figuras de otras franquicias importantes también compartieron recuerdos personales. Takanobu Terada, exproductor de Super Robot Wars, relató un encuentro en el que Itagaki lo animó a seguir creando con entusiasmo, mientras que Ryutaro Ichimura, exproductor de Dragon Quest, recordó las conversaciones profundas sobre el futuro de la industria y los gestos amables que marcaron su relación. Ichimura confesó haber llorado al conocer la noticia, afirmando que continuará su camino creativo inspirado en las palabras de Itagaki.

Masahiro Sakurai, creador de Kirby y Super Smash Bros., se sumó a los homenajes con un mensaje breve y respetuoso en redes sociales: “Que su alma descanse en paz”. La partida de Itagaki deja una huella profunda en la industria, no solo por su contribución a sagas icónicas, sino también por las relaciones personales que forjó con colegas y rivales a lo largo de su trayectoria.

Vía: IGN

Nota del autor: Definitivamente aporto mucho a la industria y siempre se le va recordar. Inmortalizado ya está en los créditos de los juegos.