Kpop Demon Hunters llegará a los cines de México

Hace algunos meses, Netflix sorprendió al público con el estreno de Kpop Demon Hunters, película animada de Sony que tomó al mundo para colocarse en la tendencia, siendo una oportunidad perdida, ya que si hubiera llegado a cines las ganancias serían mucho mayores. Con esto en mente, no se iban a quedar de brazos cruzados, y ahora los fans tienen la oportunidad de contemplar esta producción en todo su esplendor.

Sony Pictures confirmó que la película será proyectada en México en versión Sing-Along, una modalidad en la que los fans podrán cantar las canciones junto a los personajes. Su estreno en salas está programado del 31 de octubre al 2 de noviembre, coincidiendo con las celebraciones de Halloween y Día de Muertos.

La producción sorprendió a la industria cuando se lanzó en junio, superando expectativas y convirtiéndose en un fenómeno gracias a sus protagonistas Rumi, Mira y Zoey. Tanto el soundtrack como los temas originales del filme han tenido gran repercusión en la escena musical, consolidando a la historia como un inesperado éxito global para Sony Pictures Animation.

'Las Guerreras K-pop' – Versión Sing-Along llega a los cines con canciones y subtítulos en español ?

La trama sigue a HUNTR/X, un grupo femenino que combina su faceta de estrellas del K-pop con la misión secreta de proteger al mundo de amenazas sobrenaturales. Bajo el glamour de los escenarios, enfrentan espectros y criaturas oscuras, destacando su rivalidad con los “Saja Boys”, otro grupo con intenciones siniestras.

Dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhan, la película dejó abierta la posibilidad de una secuela. Los realizadores señalaron que aún existen muchas ideas y elementos narrativos que no pudieron incluir en la primera entrega, lo que podría dar pie a una expansión del universo de Kpop Demon Hunters en el futuro cercano.

Nota del autor: Recuerdo que también Sony descartó la cinta de La familia Mitchell vs. las máquinas y al final pudo darle mucho dinero.