Revelan cuánto dinero ha generado Nintendo con sus juegos móviles

    A pesar de que su división más importante es la de las consolas, Nintendo también cuenta con lanzamientos móviles que le dan algo de dinero extra, sobre todo si hablamos de algunos títulos como Mario Kart Tour o Fire Emblem Heroes, y llama la atención que pocas veces se hable de las ganancias. Con esto en mente, hoy salieron noticias interesantes para quienes se consideren curiosos en dicho aspecto.

    La empresa ha revelado que sus títulos para móviles han recaudado cerca de $2.200 millones de dólares desde su incursión en el mercado en 2016. La compañía lanzó recientemente Fire Emblem Shadows, su primer juego para smartphones en cuatro años, aunque con un inicio modesto: 800.000 descargas y $200.000 dólares generados. Japón representa el 46 % de los ingresos totales, mientras que Estados Unidos lidera en número de descargas con más del 20 %.

    Entre 2016 y 2019, Nintendo publicó siete juegos móviles: Miitomo, Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, Animal Crossing: Pocket Camp, Dragalia Lost, Mario Kart Tour y Dr. Mario World. Algunos títulos fueron descontinuados, como Miitomo, Dr. Mario World y Dragalia Lost; otros siguen activos pero sin actualizaciones relevantes, como Super Mario Run y Mario Kart Tour. Por su parte, Pocket Camp se transformó en un producto premium que ya no recibe nuevo contenido.

    Los juegos más exitosos en ingresos son Fire Emblem Heroes, con $1.193 millones de dólares y 19 millones de descargas; Mario Kart Tour, con $365,6 millones de dólares y 290,7 millones de descargas; y Animal Crossing: Pocket Camp, con $349,8 millones y 75,5 millones de descargas. Títulos como Pikmin Bloom, Super Mario Run y Dragalia Lost también han aportado sumas importantes, mientras que Miitomo y Dr. Mario World registraron cifras más modestas.

    Además de los juegos, Nintendo ha expandido su presencia móvil con aplicaciones complementarias como Nintendo Music, Nintendo Today y Hey, Mario!. También ha utilizado sus títulos existentes para promocionar lanzamientos en Switch 2, añadiendo contenido temático en Super Mario Run y Mario Kart Tour. Esta estrategia demuestra que la compañía ve al mercado móvil como un apoyo a su negocio principal de consolas, manteniendo independencia frente a plataformas externas como Apple o Google.

    Nota del autor: La verdad cada juego de móviles de la empresa lo he probado una sola vez, ya que no me dan la misma diversión. Sin embargo, se entiende por qué mantienen enganchados a los fans.

