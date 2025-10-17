    The Pokémon Company demanda a los filtradores

    17/10/2025 10:28 a. m.

    Esta ha sido una semana muy movida para Pokémon. No solo vimos el lanzamiento de Legends: Z-A, sino que hace un par de días se filtró mucha información de la serie, incluso revelando los planes para la décima generación. Si bien muchos pensaron que esto era falsa, The Pokémon Company ha indicado lo contrario, y es que han comenzado un proceso legal en contra de las personas responsables por esta brecha de seguridad.

    Por medio de su cuenta de X, Centro Leaks, la cual se encarga de recopilar filtraciones de Pokémon, afirmó que Takato Utsunomiya, director de operaciones de The Pokémon Company, se ha puesto en contacto con la red social para informarle sobre múltiples infracciones de derechos de autor derivadas de las filtraciones. Aquí afirma que estas publicaciones incluyen imágenes y vídeos que han sido “reproducidos y distribuidos al público sin el permiso de la empresa”. 

    The Pokémon Company toma cartas en el asunto

    Entre la información que se ha dado a conocer, destacan los nombres y detalles sobre la décima generación de la serie, conocida como Pokémon Wind y Pokémon Waves. De igual forma, se han filtrado los Pokémon y Mega Evoluciones que formarán parte del DLC de Legends: Z-A. Esto sin mencionar la enorme cantidad de documentos que nos muestran ideas y conceptos que no fueron utilizados en previas entregas.

    De acuerdo con los documentos, las filtraciones nos muestran los planes de Game Freak para Pokémon hasta el 2030. Sin embargo, no se hace mención de los planes de otros estudios trabajando en proyectos para la serie. Como cualquier caso similar, esto ha emocionado y decepcionado a algunos fans, quienes ahora tienen múltiples expectativas que los desarrolladores seguramente no querían crear.

    Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con este caso, y si Game Freak mejorará su seguridad. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Pokémon Legends: Z-A. De igual forma, están cancelando las pre-ordenes de este título.

    Nota del Autor:

    Sí es algo decepcionante que las filtraciones arruinen nuestras sorpresas. De igual forma, se crean grandes expectativas. En dado caso de que la décima generación no utilice un nuevo motor o no sea vea como el arte que vimos, es probable que muchos terminen decepcionados.

    Vía: Kotaku

