Creamos el rollo de sushi de Ghost of Yōtei en México

    El pasado 2 de octubre, Ghost of Yōtei llegó al PlayStation 5 como una de las grandes exclusivas que todos los usuarios de esta consola deben de tener este año. Al ser un lanzamiento importante, Sony no escatimo en la publicidad y en los eventos de activación a lo largo de todo el mundo, y México fue uno de los afortunados al ser el hogar de una colaboración con una famosa cadena de sushi.

    A principios de mes, los fans de Sushi Roll y PlayStation tuvieron la oportunidad de probar un maki especial inspirado en Ghost of Yōtei. De esta forma, la división de Sony nos hizo la cordial invitación a un evento especial, en donde tuve la oportunidad de crear mi propio rollo, en colaboración con otros miembros del medio e influencers. Fue una experiencia divertida, y algo que demuestra el compromiso de la marca con México.

    Una noche de diversión y comida

    La cita fue en la sucursal de San Jerónimo, en donde el restaurante fue tematizado de Ghost of Yōtei. Desde la entrada se podían ver las hojas emblemáticas de la aventura de Atsu guiando al público a uno de los tantos lugares en donde podrían disfrutar de su comida. Como era de esperarse, también hubo la oportunidad de tomarse una foto con un estante único de esta entrega. 

    Ya dentro de la zona de la experiencia, los miembros del equipo de comunicación de PlayStation México nos dieron una presentación sobre la serie de Ghost of, dándonos la oportunidad de recordar la aventura de Jin Sakai antes de pasar de lleno a la odisea de Atsu. Fue un recorrido interesante que deja en claro el lugar que esta franquicia tiene para la compañía.

    Un concurso de comida

    Antes de disfrutar del rollo especial de Ghost of Yōtei, uno de los mejores chefs de esta sucursal nos dio un recorrido por el proceso de creación de este sushi. Aquí encontramos plátano frito, maíz asado, salmón, aguacate, una envoltura de tanuki negro, piel de salmón crujiente y camote frito. Todo esto acompañado de una salsa miso-sriracha y salsa de mango picante. 

    Tras enseñarnos el proceso de creación, llegó el verdadero reto. Cada mesa, conformada por cuatro personas, tenía que recrear el rollo de Ghost of Yōtei de la mejor forma posible. Los primeros tres lugares serían recompensados, pero solo el primer puesto obtendría un control DualSense temático de este título. Esto dio pie a una fuerte competencia, en donde también se formaron nuevas amistades.

    Con la guía de los chefs presentes y con mucho cuidado, mi equipo fue capaz de obtener el primer lugar, algo muy sorprendente. Tras esta prueba, la verdadera recompensa llegó a nuestras mesas. El rollo de Ghost of Yōtei fue la estrella de la noche. Un manjar que combina varios elementos para ofrecer una experiencia deliciosa que todos los interesados deben de probar. 

    Te recordamos que Ghost of Yōtei ya está disponible en PlayStation 5, mientras que el rollo del juego seguirá disponible por el momento. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de este juego. De igual forma, así le ha ido a este título en ventas.

