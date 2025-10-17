EA revela los primeros datos de ventas de Battlefield 6

Lograron revivir a la saga

Hace algunos días atrás se lanzó la última apuesta de EA por regresar el terreno de los shooters en primera persona, Battlefield 6, juego que prometió sería lo que los fans siempre quisieron, agregando mecánicas que recordarían a los inicios de tan querida saga competitiva. Y ahora que los usuarios ya están probando los diferentes modos a sus anchas, ya salieron los primeros datos si hablamos de lo más importante para un producto así, las ventas.

Electronic Arts (EA) y Battlefield Studios anunciaron oficialmente que el juego ha superado las 7 millones de copias vendidas desde su lanzamiento, posicionándose como la entrega más exitosa de toda la saga. Además, se han registrado 172 millones de partidas en línea jugadas en todas las plataformas, lo que confirma el impacto global del título en su primera etapa de vida.

En un comunicado de prensa, EA destacó otros datos relevantes sobre el rendimiento del juego. Durante su fin de semana de lanzamiento, Battlefield 6 acumuló más de 15 millones de horas vistas en plataformas de streaming como Twitch y YouTube. Estas cifras oficiales coinciden con estimaciones recientes de Alinea Analytics, que calculaban que alrededor del 55 % de los jugadores provenían de Steam, consolidando a PC como una de las plataformas clave para el éxito del título.

El director general, Byron Beede , agradeció a la comunidad por el recibimiento. “Ante todo, queremos agradecer a nuestros jugadores. Battlefield 6 se creó con nuestros fans. Desde el concepto inicial hasta la beta abierta, que batió récords, nos hemos obsesionado con la opinión de los jugadores. Juntos hemos tenido un único objetivo: crear el mejor Battlefield de la historia. Y esto es solo el principio: nuestra primera temporada de contenido nuevo está a solo 12 días”, declaró.

Por su parte, Vince Zampella , vicepresidente ejecutivo de EA, subrayó el trabajo conjunto entre el estudio y la comunidad. “Nunca damos por sentado momentos como este, así que quiero expresar nuestra sincera gratitud a Battlefield Studios global y a la apasionada comunidad que nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Agradecemos que nos acompañen en el trascendental lanzamiento de Battlefield 6. Tenemos mucho más por venir en las próximas semanas”, señaló, anticipando futuras novedades para los jugadores.

Recuerda que el título está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Nota del autor: Ya era hora de que la saga reviviera. Ahora es responsabilidad de la comunidad el mantener al juego así.