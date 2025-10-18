¿Jonathan Majors podría regresar como Kang al MCU?

Tras Avengers: Endgame, Marvel y Disney comenzaron a construir una narrativa en torno al personaje de Kang, el cual fue interpretado por Jonathan Majors. Sin embargo, una serie de conflictos internos y su denuncia por abuso doméstico evitaron que estos planes fueran implementados en forma. Ahora, a casi dos años de su salida del MCU, parece que el actor se prepara para retomar este rol.

Recientemente, Majors apareció en los Daytime Beauty Awards, en donde fue cuestionado sobre su posible regreso al MCU. Aunque el actor no compartió información oficial, sí sonrió e insinuó que el personaje de Kang podría volver a aparecer en este universo cinematográfico. Esto fue lo que comentó:

“No puedo decir nada al respecto. Es un multiverso, así que siempre existe eso. Siempre hay muchas oportunidades para eso”.

¿Kang podría regresar?

Al aparecer en proyectos como LOKI y ser el antagonista de And-Man and the Wasp: Quantumania, el MCU estableció a Kang como el gran villano de la saga del multiverso, con Avengers: The Kang Dynasty siendo el gran evento de Jonathan Majors. Sin embargo, todo esto cambió hace dos años.

No solo reportes señalaron conflictos internos al tratar de hacer de Kang el enfoque del MCU, sino que Majors fue acusado de abuso doméstico. Esto ocasionó su despido, por lo cual Marvel Studios estuvo que encontrar una salida, la cual llegó en forma de Doctor Doom. Sin embargo, aún hay historias incompletas que demuestran la complicada situación en la que se encuentra este universo.

Kang ya regresó en el MCU

Notablemente, la tercera temporada de What If…? alude a que Captain Carter y su equipo vencieron a Kang en una aventura que no tuvimos la oportunidad. De igual forma, rumores han señalado que Jonathan Majors podría volver a este papel en la pantalla grande, pero no como el enemigo principal, sino como un cameo, muriendo ante Doctor Doom, lo cual dejaría en claro el peligro que representa el nuevo villano.

Sin importar las teorías y rumores, por el momento no hay información oficial que apunte al regreso de Majors al MCU. Por otro lado, con planes para un reboot, es probable que Kang, el personaje, sí forme parte de este universo en un futuro. En temas relacionados, esto es lo que sabemos sobre Avengers: Doomsday. De igual forma, esta es la fecha de estreno de la segunda temporada de X-Men ‘97.

Vía: Vandal