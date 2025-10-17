    Se anuncia el simulador Assetto Corsa Rally para PC

    17/10/2025 3:41 p. m.

    505 Games anunció oficialmente Assetto Corsa Rally, la nueva entrega de la popular saga de conducción, que llevará la experiencia al simulador de rally de la mano del estudio Supernova, fundado en 2021 y con sede en Milán. El estudio Kunos Simulazioni, responsable habitual de la franquicia, colaborará en la parte tecnológica del juego. El título correrá en Unreal Engine 5 pero mantendrá el motor de físicas característico de Assetto Corsa.

    Los desarrolladores prometen una experiencia exigente e inmersiva, donde factores como el clima, el estado de la carretera y los ajustes del vehículo serán determinantes. Los tramos de rally estarán escaneados en 3D con láser, los coches modelados con gran detalle, y se contará con apoyo profesional de copiloto y dinámicas realistas de conducción.

    Aquí su tráiler:

    El acceso anticipado incluirá 10 vehículos licenciados y cuatro tramos reales: Alsacia-Munster, Alsacia-Saverne, Gales-Hafren South y Gales-Hafren North. La versión completa ampliará la experiencia con 30 vehículos y nuevas ubicaciones. Desde el primer día será posible jugar online y offline, con modos como eventos en línea, entrenamientos, fines de semana completos de rally, etapas únicas y contrarreloj.

    El juego ofrecerá soporte para tres monitores y volantes, mientras que la versión completa añadirá la opción de realidad virtual. Assetto Corsa Rally estará disponible en acceso anticipado en Steam a partir del 13 de noviembre. Por lo que los entusiastas de este género estarán emocionados de recibir esta entrada, aunque queda por ver si llegará a otros dispositivos.

    Vía: EG

    Imagen

    Nota del autor: No soy fan de los juegos realistas de carreras, pero no se puede negar que su público es inmenso. La verdad, el tráiler es muy convincente.



