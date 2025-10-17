Se anuncia el simulador Assetto Corsa Rally para PC

Las carreras evolucionan

505 Games anunció oficialmente Assetto Corsa Rally , la nueva entrega de la popular saga de conducción, que llevará la experiencia al simulador de rally de la mano del estudio Supernova, fundado en 2021 y con sede en Milán. El estudio Kunos Simulazioni, responsable habitual de la franquicia, colaborará en la parte tecnológica del juego. El título correrá en Unreal Engine 5 pero mantendrá el motor de físicas característico de Assetto Corsa.

Los desarrolladores prometen una experiencia exigente e inmersiva , donde factores como el clima, el estado de la carretera y los ajustes del vehículo serán determinantes. Los tramos de rally estarán escaneados en 3D con láser, los coches modelados con gran detalle, y se contará con apoyo profesional de copiloto y dinámicas realistas de conducción.

Aquí su tráiler:

El acceso anticipado incluirá 10 vehículos licenciados y cuatro tramos reales: Alsacia-Munster, Alsacia-Saverne, Gales-Hafren South y Gales-Hafren North. La versión completa ampliará la experiencia con 30 vehículos y nuevas ubicaciones. Desde el primer día será posible jugar online y offline , con modos como eventos en línea, entrenamientos, fines de semana completos de rally, etapas únicas y contrarreloj.

El juego ofrecerá soporte para tres monitores y volantes , mientras que la versión completa añadirá la opción de realidad virtual. Assetto Corsa Rally estará disponible en acceso anticipado en Steam a partir del 13 de noviembre. Por lo que los entusiastas de este género estarán emocionados de recibir esta entrada, aunque queda por ver si llegará a otros dispositivos.

Vía: EG

Nota del autor: No soy fan de los juegos realistas de carreras, pero no se puede negar que su público es inmenso. La verdad, el tráiler es muy convincente.







