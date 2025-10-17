La película más vista de Netflix se proyectará en los cines de México

Es hora de dar paso a lo grande

La película más vista en la historia de Netflix llegará a la pantalla grande en México. Cinépolis y Cinemex anunciaron que proyectarán K-Pop Demon Hunters, conocida en español como Las Guerreras K-pop, por tiempo limitado. Esta cinta animada, que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, podrá disfrutarse exclusivamente durante un fin de semana especial.

Este musical se ha convertido en un fenómeno global gracias a su banda sonora interpretada por la agrupación ficticia Huntr/x, además de una animación única y una historia que ha conectado con audiencias jóvenes a nivel internacional. La preventa para las funciones comenzará el viernes 17 de octubre , y los boletos podrán adquirirse a través de las páginas y aplicaciones oficiales de Cinépolis y Cinemex.

Por el momento, ninguna cadena ha confirmado la lista de complejos donde se proyectará la película. Tampoco se ha aclarado si se exhibirá en inglés con subtítulos o solo con doblaje en español latino, lo que ha generado debate entre los fans, quienes piden que se mantengan las canciones en inglés. Hasta ahora, Netflix no ha anunciado una versión híbrida que combine diálogos doblados con canciones originales.

Las funciones están programadas del 31 de octubre al 2 de noviembre , coincidiendo con el fin de semana de Día de Muertos. Será la única oportunidad para ver K-Pop Demon Hunters en la gran pantalla mexicana, así que los seguidores que quieran vivir el “Honmoon” junto a las Huntr/x y los Saja Boys deberán asegurarse sus entradas con anticipación.

Recuerda que siempre existe la opción de ver directamente en Netflix sin necesidad de ir a los establecimientos.

Vía: XTK

Nota del autor: Está cinta generó muchos fans, por lo que posiblemente las salas se llenen de dicho público.



