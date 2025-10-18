    Co-fundadora de Xbox ataca a la marca

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS18/10/2025 4:00 p. m.

    No es un secreto que la situación actual de Xbox no es la mejor en su historia. La compra de Activision Blizzard ocasionó una reacción en cadena, en donde la compañía ha tenido que llevar a cabo una serie de aumentos a sus consolas y Game Pass. De esta forma, la co-fundadora de Xbox no perdió esta oportunidad para atacar a la marca, y señalar qué es lo que está mal con ella en estos momentos.

    En un reciente video en su canal de YouTube, Laura Fryer, co-fundadora de Xbox, señaló que el problema de la marca en estos momentos es la codicia, anteponiendo las ganancias sobre los juegos. De igual forma, ha mencionado que dentro de la compañía se vive una filosofía de “sí señor”, en donde las decisiones no son cuestionadas, lo cual ha generado una clara separación con el usuario. 

    Nada es un Xbox

    Fryer no se limita a la toma de decisiones y el aumento de precios, ya que también ataca a la identidad de la compañía, o a la falta de una. Ante sus ojos, la importancia de la consola ha quedado diluida en un conjunto de servicios, sin mensajes claros ni conexión real con los desarrolladores y los usuarios. De esta forma, menciona que si todo es un Xbox, en referencia a la actual comunicación de la compañía, nada lo es.

    Los comentarios de Fryer hacen eco de las opiniones de muchos jugadores. Desde hace un par de años, los directivos de Xbox han cambiado el rumbo de la compañía, optando por llevar la experiencia a más plataformas, pero en el camino han perdido su identidad. En temas relacionados, aquí puedes ver nuestro unboxing del ROG Xbox Ally. De igual forma, México aprueba aumento de videojuegos violentos.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Es muy triste ver la situación actual de Xbox. Si bien es probable que las decisiones de la directiva tengan resultados financieros positivos, también se abandonan muchos aspectos que han hecho a la marca de Xbox tan popular desde su creación. Todo esto culmina en un futuro que no luce tan prometedor.

    Vía: Laura Fryer

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    La nueva transformación de Gogeta va más allá de los límites
    La nueva transformación de Gogeta va más allá de los límites
    México aprueba impuesto del 8% a videojuegos violentos
    México aprueba impuesto del 8% a videojuegos violentos
    El primer campeón de Beyblade X World Championship es mexicano
    El primer campeón de Beyblade X World Championship es mexicano
    Nintendo responde al supuesto ataque de Crimson Collective
    Nintendo responde al supuesto ataque de Crimson Collective
    Tomonobu Itagaki, creador de Dead or Alive y Ninja Gaiden en 3D, ha muerto
    Tomonobu Itagaki, creador de Dead or Alive y Ninja Gaiden en 3D, ha muerto
    McDonalds tendrá colaboración con Street Fighter
    McDonalds tendrá colaboración con Street Fighter
    Están cancelando las preventas de Pokémon Legends: Z-A
    Están cancelando las preventas de Pokémon Legends: Z-A
    ¡YouTube se cae a nivel mundial!
    ¡YouTube se cae a nivel mundial!
    La película de Jujutsu Kaisen da un adelanto de la temporada 3
    La película de Jujutsu Kaisen da un adelanto de la temporada 3
    Primera imagen de Buzz y Woody en Toy Story 5
    Primera imagen de Buzz y Woody en Toy Story 5
    La aplicación de DiDi se cae en México
    La aplicación de DiDi se cae en México
    Fecha de la siguiente edición del Summer Game Fest
    Fecha de la siguiente edición del Summer Game Fest
    Jim Carrey podría participar en la película de Los Supersónicos
    Jim Carrey podría participar en la película de Los Supersónicos
    Paramount elimina varios canales de MTV
    Paramount elimina varios canales de MTV
    Warner Bros. rechaza ser comprada por empresa popular
    Warner Bros. rechaza ser comprada por empresa popular
    Lanzan video detrás de cámaras de Return to Silent Hill
    Lanzan video detrás de cámaras de Return to Silent Hill
    Estafan al mundo con la película de Demon Slayer: Castillo Infinito
    Estafan al mundo con la película de Demon Slayer: Castillo Infinito
    La MacBook Pro más poderosa ya está a la venta en México
    La MacBook Pro más poderosa ya está a la venta en México
    Silent Hill 2 y más juegos llegan a PlayStation Plus en octubre del 2025
    Silent Hill 2 y más juegos llegan a PlayStation Plus en octubre del 2025
    PlayStation cancela más conciertos de su evento de aniversario
    PlayStation cancela más conciertos de su evento de aniversario
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo