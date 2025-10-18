Co-fundadora de Xbox ataca a la marca

No es un secreto que la situación actual de Xbox no es la mejor en su historia. La compra de Activision Blizzard ocasionó una reacción en cadena, en donde la compañía ha tenido que llevar a cabo una serie de aumentos a sus consolas y Game Pass. De esta forma, la co-fundadora de Xbox no perdió esta oportunidad para atacar a la marca, y señalar qué es lo que está mal con ella en estos momentos.

En un reciente video en su canal de YouTube, Laura Fryer, co-fundadora de Xbox, señaló que el problema de la marca en estos momentos es la codicia, anteponiendo las ganancias sobre los juegos. De igual forma, ha mencionado que dentro de la compañía se vive una filosofía de “sí señor”, en donde las decisiones no son cuestionadas, lo cual ha generado una clara separación con el usuario.

Nada es un Xbox

Fryer no se limita a la toma de decisiones y el aumento de precios, ya que también ataca a la identidad de la compañía, o a la falta de una. Ante sus ojos, la importancia de la consola ha quedado diluida en un conjunto de servicios, sin mensajes claros ni conexión real con los desarrolladores y los usuarios. De esta forma, menciona que si todo es un Xbox, en referencia a la actual comunicación de la compañía, nada lo es.

Los comentarios de Fryer hacen eco de las opiniones de muchos jugadores. Desde hace un par de años, los directivos de Xbox han cambiado el rumbo de la compañía, optando por llevar la experiencia a más plataformas, pero en el camino han perdido su identidad. En temas relacionados, aquí puedes ver nuestro unboxing del ROG Xbox Ally. De igual forma, México aprueba aumento de videojuegos violentos.

Nota del Autor:

Es muy triste ver la situación actual de Xbox. Si bien es probable que las decisiones de la directiva tengan resultados financieros positivos, también se abandonan muchos aspectos que han hecho a la marca de Xbox tan popular desde su creación. Todo esto culmina en un futuro que no luce tan prometedor.

