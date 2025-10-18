    Autor de One Piece por fin revela cuál es su mayor inspiración

    18/10/2025 7:00 p. m.

    One Piece es una obra que ha inspirado a millones de personas a lo largo de sus más de 20 años de publicación. Sin embargo, muchos se han preguntado quién fue el responsable de llevar a Eiichirō Oda a recorrer este camino y convertirse en mangaka. Bueno, por fin tenemos una respuesta oficial.

    Esto no es algo nuevo, y es que desde hace años los fans han lanzado un sin fin de teorías sobre la persona que ha inspirado a Oda. Bueno, durante una reciente entrevista, Oda ha confirmado que, como muchos ya lo suponían, su principal inspiración fue Akira Toriyama. Esto fue lo que comentó al respecto:

    “La existencia de Toriyama-sensei es más importante para mí que cualquier otra cosa. Nunca había visto a nadie que dibujara tan bien, y me cautivó a primera vista. Por supuesto, también me influyeron muchos otros artistas que descubrí después de Toriyama-sensei, y todos ellos contribuyeron a forjar la persona que soy hoy: pero en lo que respecta al arte, la influencia de Toriyama-sensei es, sin duda, la mayor.

    Quería seguir los pasos de Akira Toriyama. Ni una sola vez consideré postularme a otro sitio que no fuera la Jump. Eso me hizo increíblemente feliz. Dirigir una serie en la Jump junto a Toriyama-sensei fue como un sueño hecho realidad”.

    El legado de Toriyama

    Akira Toriyama es uno de los mangakas más importantes en la historia de este medio, e inspiró a toda una generación de artistas. Si bien es cierto que Dragon Ball no es la mejor obra en este medio y tampoco llegó a revolucionar sus concepciones, las aventuras de Goku lograron conectar con un público a nivel mundial, popularizando esta forma de arte y entretenimiento.

    Así como Toriyama inspiró a Oda, el autor de One Piece también ha sido el punto de partida para muchos artistas contemporáneos. Incluso cuando miramos más al pasado, el padre de Goku también fue inspirado por otros mangakas. Todos nos encontramos en los hombros de gigantes. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo adelanto de One Piece. De igual forma, este anime regresa, pero no continúa con la historia.

