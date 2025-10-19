EA le dará el adiós definitivo a FIFA

La historia de la franquicia se apaga

El próximo octubre marcará el fin de una era para EA, ya que los servidores de FIFA 23 cerrarán de forma definitiva. Este título representa el último lanzamiento de la histórica colaboración entre EA y la FIFA, una alianza que comenzó en 1993 con Fifa International Soccer para Sega Genesis. Aquella entrega original fue un éxito rotundo, dando inicio a una tradición de lanzamientos anuales que se mantuvo durante casi tres décadas, hasta la llegada del título en 2022.

La separación en 2022 impidió que se publicara FIFA 24 , lo que llevó a la compañía a continuar su legado futbolístico bajo un nuevo nombre. Así nacieron EA Sports FC 24, EA Sports FC 25 y EA Sports FC 26, que reemplazaron oficialmente a la serie original sin perder popularidad entre los jugadores.

A pesar de haber perdido la licencia, FIFA 23 se mantuvo activo gracias a sus servidores en línea, permitiendo que la comunidad disfrutara de su modo multijugador durante tres años. Sin embargo, con el cierre programado para el 30 de octubre, todas las funciones online quedarán deshabilitadas, marcando el punto final para el último juego desarrollado por EA.

Aunque el cierre es un momento nostálgico para muchos, la compañía continúa liderando el mercado con sus nuevas entregas de EA Sports FC, que mantienen el espíritu competitivo y comercial que caracterizó a la franquicia original durante más de 30 años. Además, se habla de que en el mundial del próximo año habrá una nueva entrega de la serie lanzada con otro publisher separado, del cual poco a poco sale información.

Vía: GR

Nota del autor: Es raro que este tipo de cosas pasen, pero tarde o temprano los servidores cerrarían. Queda menos de un mes para el apagado.



