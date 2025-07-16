Tráiler y portada de EA Sports FC 26

Aunque EA ya no puede usar la licencia de la FIFA, la compañía sigue comprometida con los juegos de fútbol, es así que el día de hoy por fin ha compartido el primer vistazo oficial de EA Sports FC 26, la siguiente gran entrega en su serie anual de uno de los deportes más populares de todo el mundo.

Por medio de un tráiler, se ha confirmado que EA Sports FC 26 llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC el próximo 26 de septiembre del 2025. Junto a esto, se ha revelado que Jude Bellingham y Jamal Musiala protagonizarán la portada de esta nueva entrega, esto para representar el pasado y el futuro de este deporte. Esto fue lo que comentó John Shepherd, VP y GM de EA SPORTS FC, respecto a este título:

“FC 26 refleja nuestro compromiso constante de construir este juego con y para nuestra comunidad. Somos jugadores también, y esta pasión compartida impulsa todo lo que hacemos. Este año trae una experiencia de jugabilidad renovada, nuevos Torneos y Eventos en vivo en FUT, una nueva personalización de Arquetipos en Clubes, y un Modo Carrera que cobra vida a través de Desafíos en constante evolución. No podemos esperar a que los jugadores sientan la diferencia en septiembre y ayuden a darle forma al futuro de FC”.

EA Sports FC 26 promete ofrecernos una experiencia de juego renovada, desafíos de mánager que traen historias originales a la nueva temporada y arquetipos inspirados en los grandes del deporte. Junto a esto, no podemos olvidar todos los sistemas de monetización y gacha que son sumamente importantes para los ingresos trimestrales y anuales de EA.

Recuerda, EA Sport FC 26 llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC el próximo 26 de septiembre del 2025. En temas relacionados, Maradona ya está disponible en EA Sports FC 25. De igual forma, estos son los equipos de la temporada para este juego.

Vía: EA