iPhone recibe Liquid Glass en WhatsApp

Solo algunos lo pueden instalar

WhatsApp ha comenzado a probar de forma limitada Liquid Glass, un nuevo estilo visual diseñado especialmente para iPhone , que moderniza por completo la apariencia de la app de mensajería. Esta versión beta busca integrarse mejor con el ecosistema de Apple, ofreciendo un diseño minimalista, translúcido y con animaciones suaves que se alinean con la estética de iOS 26.

Entre las novedades visuales destacan el acabado traslúcido con bordes redondeados, efectos cristalinos y difuminados que generan una mayor sensación de profundidad. También se introducen transparencias dinámicas y animaciones más fluidas en elementos clave como la barra de navegación, botones, menús y teclado. La nueva barra inferior semitransparente incorpora tonos azules sutiles, mientras que el teclado adopta el estilo reflectante nativo de iOS, dando como resultado una experiencia visual más elegante y coherente.

Para activar Liquid Glass, es necesario contar con un iPhone con iOS 26 o superior y tener instalada la versión 25.28.75 de WhatsApp. Una vez cumplidos los requisitos, se debe ingresar a Configuración → Chats → Diseño/Apariencia → Liquid Glass, y luego reiniciar la aplicación. Si la opción no aparece, se recomienda esperar, ya que la función se está desplegando de forma progresiva a un número limitado de usuarios.

Aunque Meta no ha hecho un anuncio oficial, el despliegue de esta nueva interfaz confirma el interés de la compañía por adaptar WhatsApp a las tendencias de diseño de Apple. Se espera que la disponibilidad se amplíe en las próximas semanas, cuando finalicen las pruebas beta y se lance la versión estable para todos los usuarios de iPhone.

Vía: EXP

Nota del autor: La verdad yo me quedo con el diseño convencional, no es como que use mucho la aplicación. Sin embargo, es un salto para quienes no paren de comunicarse con ese medio.



