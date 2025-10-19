    iPhone recibe Liquid Glass en WhatsApp

    19/10/2025 7:00 p. m.

    Solo algunos lo pueden instalar

    WhatsApp ha comenzado a probar de forma limitada Liquid Glass, un nuevo estilo visual diseñado especialmente para iPhone, que moderniza por completo la apariencia de la app de mensajería. Esta versión beta busca integrarse mejor con el ecosistema de Apple, ofreciendo un diseño minimalista, translúcido y con animaciones suaves que se alinean con la estética de iOS 26.

    Entre las novedades visuales destacan el acabado traslúcido con bordes redondeados, efectos cristalinos y difuminados que generan una mayor sensación de profundidad. También se introducen transparencias dinámicas y animaciones más fluidas en elementos clave como la barra de navegación, botones, menús y teclado. La nueva barra inferior semitransparente incorpora tonos azules sutiles, mientras que el teclado adopta el estilo reflectante nativo de iOS, dando como resultado una experiencia visual más elegante y coherente.

    Para activar Liquid Glass, es necesario contar con un iPhone con iOS 26 o superior y tener instalada la versión 25.28.75 de WhatsApp. Una vez cumplidos los requisitos, se debe ingresar a Configuración → Chats → Diseño/Apariencia → Liquid Glass, y luego reiniciar la aplicación. Si la opción no aparece, se recomienda esperar, ya que la función se está desplegando de forma progresiva a un número limitado de usuarios.

    Aunque Meta no ha hecho un anuncio oficial, el despliegue de esta nueva interfaz confirma el interés de la compañía por adaptar WhatsApp a las tendencias de diseño de Apple. Se espera que la disponibilidad se amplíe en las próximas semanas, cuando finalicen las pruebas beta y se lance la versión estable para todos los usuarios de iPhone.

    Vía: EXP

    Imagen

    Nota del autor: La verdad yo me quedo con el diseño convencional, no es como que use mucho la aplicación. Sin embargo, es un salto para quienes no paren de comunicarse con ese medio.


