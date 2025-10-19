    Se confirma la temporada 4 de Monstruo por parte de Netflix

    Netflix ha confirmado oficialmente que la cuarta temporada de la serie antológica Monstruo se centrará en la historia de Lizzie Borden, la mujer acusada en 1892 de asesinar a su padre y a su madrastra en Fall River, Massachusetts. La producción, creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, vuelve a apostar por el true crime con una nueva figura histórica rodeada de controversia. La actriz Ella Beatty, hija de Warren Beatty y Annette Bening, interpretará a Borden, marcando su primer papel protagónico en televisión tras un extenso proceso de selección internacional.

    Beatty dará vida a una versión compleja y psicológicamente ambigua de Lizzie Borden, en línea con el estilo que caracteriza a Murphy. Junto a ella participarán Rebecca Hall como la madrastra, Vicky Krieps en el papel de la criada de la familia, Billie Lourd, Jessica Barden y Charlie Hunnam, quien interpretará a un detective obsesionado con el caso. La dirección del episodio piloto estará a cargo de Max Winkler, colaborador habitual de Murphy en producciones como Feud y American Horror Story. El rodaje se realiza actualmente en Los Ángeles y su estreno está programado para 2026.

    El caso Borden ha sido revisitado en múltiples ocasiones a lo largo de más de un siglo, convirtiéndose en parte del imaginario cultural estadounidense. Aunque Lizzie fue absuelta en su juicio, su nombre quedó asociado para siempre a la figura de la “asesina del hacha”, inspirando adaptaciones teatrales, cinematográficas y musicales. Murphy promete abordar no solo el crimen, sino también el mito mediático que rodeó a Borden, explorando cómo se convirtió en un símbolo del temor a la mujer independiente en la sociedad puritana del siglo XIX.

    Ella Beatty, graduada en Juilliard en 2022, inicia así un nuevo capítulo en su carrera tras destacar en el teatro con obras como Appropriate y Espectros. Su participación se enmarca en la tendencia de Murphy de impulsar a jóvenes intérpretes formados en el ámbito clásico, como ocurrió con Evan Peters y Niecy Nash-Betts en Dahmer. Con esta nueva temporada, Monstruo busca consolidar su fórmula de combinar reconstrucción histórica, crítica cultural y exploración psicológica de figuras controvertidas.

    Recuerda que las temporadas anteriores están disponibles.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: Me llama la atención darle una oportunidad a la serie, ya que no se casa con una trama, sino que va cambiando. Habrá que esperar para verla.


