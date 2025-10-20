Filtran los nuevos capítulos del live action de One Piece

Después de años de espera, la segunda temporada de One Piece llegará a Netflix en algún punto del 2026. Si bien aún no sabemos exactamente cuándo es que esta historia regresará a la plataforma de streaming, una nueva filtración ha revelado el nombre de los ocho episodios que conformarán las nuevas aventuras de Luffy y compañía.

Durante el fin de semana, los fans lograron encontrar los nombres de los episodios de la segunda temporada de One Piece, confirmando que tendremos ocho capítulos a nuestra disposición, similar a lo que sucedió con la primera temporada. Estos son sus nombres:

Sin embargo, algunos fans han señalado que el orden está mal, y que en realidad esta será lo que nos mostrará Netflix en un futuro:

The Beginning of the End

Good Whale Hunting

Whiskey Business

Big Trouble in Little Garden

Wax on, Wax Off

Nami Deerest

Reindeer Shames

Deer and Loathing in Drum Kingdom

Netflix y One Piece

Lamentablemente, por el momento no hay más información respecto a la segunda temporada de One Piece. Pese a ser una de las producciones más aclamadas de la compañía, y ya tener una tercera temporada, la compañía sigue manteniendo en secreto la fecha de estreno de los nuevos capítulos, aunque se espera que Luffy y compañía regresarán en la primera mitad del 2026.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué sucederá con One Piece y su adaptación live action de Netflix. En temas relacionados, autor de One Piece revela cuál es su primera inspiración. De igual forma, este sería el episodio más importante de este anime.

Vía: Whats on Netflix