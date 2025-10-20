    Dragon Ball tendrá evento especial para su anime en el 2026

    20/10/2025

    Después de lo que fue Dragon Ball Daima, la propiedad entró en un reposo indefinido. El manga sigue sin fecha de regreso, y el siguiente capítulo del anime sigue siendo un misterio. Sin embargo, todo esto acabará a principios del siguiente año, ya que se ha confirmado una presentación especial enfocada en mostrarnos qué pasará con Goku y compañía.

    Por medio de un comunicado, Capsule Corporation Tokyo ha confirmado que el próximo 25 de enero de 2026 se llevará a cabo un evento especial enfocado en mostrarnos el futuro de Dragon Ball. La presentación estará a cargo de Masako Nozawa y Akio Iyoku, productores de la serie, en donde revelaron más detalles sobre el anime, manga y videojuegos protagonizados por los Guerreros Z.

    ¿El anime regresará?

    Aunque los detalles no son claros, se espera que durante la presentación del siguiente año se dé a conocer el siguiente gran anime de Dragon Ball. Si bien muchos esperan que la historia de Dragon Ball Super continúe en este medio, adaptando los arcos de Moro y Granolah, no se descarta la posibilidad de que sea una historia completamente original, como fue el caso de Daima.

    Junto a esto, se especula que Toyotaro haga acto de presencia en el evento para confirmar el regreso del manga de Dragon Ball Super a casi dos años de su ausencia tras la muerte de Akira Toriyama. Por último, también podremos conocer más sobre el futuro de la serie en los videojuegos, por lo que es probable que Dragon Ball: Sparking! Zero reciba más contenido en forma de DLC.

    Un vistazo al futuro

    Junto al evento de enero, entre el 20 y 21 de diciembre del 2025 se llevará a cabo Jump Festa, en donde también se espera que tengamos más novedades sobre el futuro de Dragon Ball. Considerando que este es un evento de Jump, quizás incluso aquí tengamos el primer vistazo a los proyectos que serán las estrellas en la presentación del siguiente año.

    Recuerda, el gran evento de Dragon Ball se llevará a cabo el 25 de enero del 2026. En temas relacionados, nuevo personaje llega a Dragon Ball FighterZ. De igual forma, la nueva transformación de Gogeta va más allá de los límites.

    Vía: Vandal 

