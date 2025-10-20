    Amazon reporta serios problemas en sus servicios de nube

    20/10/2025 8:32 a. m.

    Si bien muchos usamos Amazon para comprar productos en línea, la realidad es que la compañía también tiene una gran infraestructura en la nube, algo que las empresas a nivel global utilizan. Lamentablemente, la mañana del día de no ha sido amigable para los usuarios Amazon Web Services, ya que se ha reportado una caída masiva que ha afectado a México y otros países.

    Desde las primeras horas del día hoy, múltiples compañías han reportado una serie de problemas relacionados con los Amazon Web Services, algo que afecta las operaciones a plataformas, aplicaciones, comercios digitales y servicios. Esto ha afectado, principalmente, a los sistemas en la nube, los cuales no son capaces de establecer conexión con los servidores de la compañía.

    Un problema global

    Este problema surgió en la región us-east-1, una de las más utilizadas dentro de la infraestructura de Amazon, afectando al tráfico, las bases de datos y el almacenamiento. Poco después, múltiples compañías en Europa, Estados Unidos y América Latina comenzaron a reportar fallas en inicios de sesión, procesos de pago, servicios corporativos, sitios de gobierno, plataformas bancarias y aplicaciones de consumo masivo.

    Aunque Amazon no ha realizado algún comentario oficial al respecto, muchos esperan que la compañía ya esté trabajando en una solución. Si bien múltiples compañías dependen de los servicios que ofrece el gigante comercial, tener fallos de este tipo no solo es contraproducente para estas empresas, sino que el público en general también es afectado. Esto se puede ver en la plataforma principal de Amazon, en donde los resultados son inconsistentes, y es probable que más de una persona tenga problemas al tratar de realizar una compra.

    Solo nos queda esperar a que Amazon ofrezca algún comunicado o comparta una solución lo antes posible. En temas relacionados, creadores de Dandadan lanzan nuevo anime para Amazon. De igual forma, el siguiente anime de una leyenda de Naruto llega a Amazon.

