    Éste sería el personaje de Sadie Sink en Spider-Man: Brand New Day

    Por 0 COMENTARIOS20/10/2025 11:58 a. m.

    Aunque Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines hasta finales de julio del 2026, los fans han logrado tener un vistazo a este proyecto gracias a todas las filtraciones que han salido a la luz en las últimas semanas. Si bien la mayoría de las imágenes tomadas nos muestran a Tom Holland en su rol como el arácnido de Marvel, ahora es el turno de Sadie Sink, y parece que ya tenemos una idea de qué personaje interpretará en esta cinta.

    Hace unas horas surgieron una serie de imágenes de Sadie Sink en el set de grabación de Spider-Man: Brand New Day. Gracias a su vestimenta, muchos han llegado a la conclusión de que la actriz de Stranger Things le daría vida a Rachel Cole-Alves, amiga del arácnido y colaboradora de The Punisher, personaje que también aparecerá en esta cinta.

    ¿Quién será Sadie Sink?

    Sin embargo, otras fotos nos muestra a la actriz con ropa más casual, algo que ha tomado por sorpresa a todos los que creen que Sink le dará vida a Rachel Cole-Alves. De esta forma, múltiples teorías han salido a la luz, y todas tienen la posibilidad de ser una realidad.

    Más allá de Rachel Cole-Alves, muchos fans han señalado que Sadie Sink podría interpretar nuevas versiones de Gwen Stacy o Mary Jane Watson. Recordemos que Zendaya interpreta a Michelle Jones, por lo que existe la posibilidad de que los intereses románticos más icónicos de Spider-Man tengan algún lugar en esta nueva cinta.

    Un nuevo personaje 

    No contentos con estos roles, los fans también han señalado que Sink podría darle vida a Firestar, Jean Grey, o Carlie Cooper, quien actúa como el interés amoroso de Spider-Man en el cómic Brand New Day. Notablemente, esta última historia se desarrolla después de que el matrimonio de Spider-Man con Mary Jane Watson fue borrado y su identidad ha sido olvidada por el mundo.

    Lo único que queda claro es que Sadie Sink le dará vida a un personaje importante en esta cinta, y no será hasta su primer tráiler que los fans tengan una idea de qué papel tendrá la actriz. Te recordamos que Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio de 2026. En temas relacionados, Spider-Man 4 con Tobey Maguire podría ser una realidad. De igual forma, Superman y Spider-Man tendrán un crossover.

    Imagen

    Vía: IGN 

