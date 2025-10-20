Llegan las ofertas escalofriantes a la eShop de Switch

Juegos a precios imperdibles

Estamos ante el mes del terror, y debido a esa razón muchas tiendas de la industria de los juegos están poniendo los mejores descuentos en diferentes videojuegos. Nintendo es una de ellas con su conocida eShop, sitio que aguarda una gran cantidad de software para todo tipo de públicos, ya sea en Switch 1 o 2. Se le llaman las ofertas escalofriantes, y aquí te compartiremos lo que no debes dejar pasar por nada del mundo.

La eShop está ofreciendo una amplia variedad de descuentos en juegos digitales y contenido descargable, disponibles hasta el 31 de octubre de 2025. Entre las ofertas destacadas se encuentran títulos como The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition con un 60% de descuento, ahora a $479.60 MXN (precio normal: $1,199.00 MXN), y Cult of the Lamb: Unholy Edition al 50% de descuento, a $279.00 MXN (precio normal: $560.00 MXN).

Los fanáticos de los juegos independientes también encontrarán excelentes oportunidades. Spiritfarer está disponible con un 85% de descuento, a solo $41.99 MXN (precio normal: $279.99 MXN), mientras que Slay the Spire se ofrece con un 66% de descuento, a $160.82 MXN (precio normal: $473.00 MXN). Además, Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition tiene un impresionante 90% de descuento, ahora a $97.00 MXN (precio normal: $970.00 MXN).

Para los aficionados a los juegos de pelea y deportes, Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 - Edición Digital Deluxe está disponible con un 35% de descuento, a $909.35 MXN (precio normal: $1,399.00 MXN), y Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 tiene un 60% de descuento, a $407.60 MXN (precio normal: $1,019.00 MXN).

Estas ofertas están disponibles exclusivamente en la eShop de Nintendo y son una excelente oportunidad para ampliar tu colección de juegos digitales. Recuerda que las promociones son válidas hasta el 31 de octubre de 2025, por lo que es recomendable aprovecharlas antes de que finalicen. Nos faltaron juegos por nombrar, por lo que hay que explorar a fondo.

Vía: Nintendo

Nota del autor: Definitivamente tengo que comprar el de Digimon, me hace falta en el eterno backlog.