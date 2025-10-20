Demon Slayer: Castillo Infinito es la película extranjera más taquillera en Estados Unidos

No para de romper marcas

El mes pasado finalmente llegó a las salas de cine una de las cintas anime más esperadas de los últimos años, Demon Slayer: Castillo Infinito, la cual es la primera de tres cintas que le darán el adiós definitivo a esta obra que tuvo sus últimas páginas del manga hace ya un tiempo. De hecho, su recaudación de dinero ha sido inimaginable, a tal punto de romper marcas en países que antes eran impensables de convencer en relación al estilo de animación.

La película japonesa ha alcanzado un hito histórico al convertirse en la cinta extranjera que más dinero ha recaudado en Estados Unidos , destronando un récord que se mantenía vigente desde hace 25 años.

Durante el fin de semana del 10 al 13 de octubre, la película recaudó US$ 2,3 millones, llevando su total en la taquilla estadounidense a $128.668 USD, superando a Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000), que había obtenido $128.078 USD y era la única película extranjera junto con Demon Slayer en superar los $100 millones USD en EE.UU.

El éxito de la cinta se debe, en gran parte, a que adapta el popular manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba , de Koyoharu Gotouge, publicado entre 2016 y 2020. La película actúa como secuela de la cuarta temporada del anime, generando gran expectativa entre los fans en Estados Unidos por su estreno en la gran pantalla.

A nivel global, Demon Slayer: Castillo Infinito se ubica como la quinta película más taquillera de 2025, con $648 millones USD recaudados, superando a grandes producciones de superhéroes como Superman y Fantastic Four: First Steps. El Top 10 de películas extranjeras más exitosas en EE.UU., según Box Office Mojo, incluye títulos como Life is Beautiful (Italia), Godzilla Minus One (Japón), Hero (China), Parasite (Corea del Sur), No se aceptan devoluciones (México), El laberinto del fauno (España-México), Amélie (Francia) y Fearless (China).

Por ahora, no se sabe cuándo llegará a plataformas de streaming como Crunchyroll.

Vía: CNN

Nota del autor: Es una película muy divertida, y probablemente la segunda parte consiga aún más dinero.