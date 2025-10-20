    Demon Slayer: Castillo Infinito es la película extranjera más taquillera en Estados Unidos

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS20/10/2025 12:33 p. m.

    No para de romper marcas

    El mes pasado finalmente llegó a las salas de cine una de las cintas anime más esperadas de los últimos años, Demon Slayer: Castillo Infinito, la cual es la primera de tres cintas que le darán el adiós definitivo a esta obra que tuvo sus últimas páginas del manga hace ya un tiempo. De hecho, su recaudación de dinero ha sido inimaginable, a tal punto de romper marcas en países que antes eran impensables de convencer en relación al estilo de animación.

    La película japonesa ha alcanzado un hito histórico al convertirse en la cinta extranjera que más dinero ha recaudado en Estados Unidos, destronando un récord que se mantenía vigente desde hace 25 años.

    Durante el fin de semana del 10 al 13 de octubre, la película recaudó US$ 2,3 millones, llevando su total en la taquilla estadounidense a $128.668 USD, superando a Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000), que había obtenido $128.078 USD y era la única película extranjera junto con Demon Slayer en superar los $100 millones USD en EE.UU.

    El éxito de la cinta se debe, en gran parte, a que adapta el popular manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, de Koyoharu Gotouge, publicado entre 2016 y 2020. La película actúa como secuela de la cuarta temporada del anime, generando gran expectativa entre los fans en Estados Unidos por su estreno en la gran pantalla.

    A nivel global, Demon Slayer: Castillo Infinitose ubica como la quinta película más taquillera de 2025, con $648 millones USD recaudados, superando a grandes producciones de superhéroes como Superman y Fantastic Four: First Steps. El Top 10 de películas extranjeras más exitosas en EE.UU., según Box Office Mojo, incluye títulos como Life is Beautiful (Italia), Godzilla Minus One (Japón), Hero (China), Parasite (Corea del Sur), No se aceptan devoluciones (México), El laberinto del fauno (España-México), Amélie (Francia) y Fearless (China).

    Por ahora, no se sabe cuándo llegará a plataformas de streaming como Crunchyroll.

    Vía: CNN

    Imagen

    Nota del autor: Es una película muy divertida, y probablemente la segunda parte consiga aún más dinero.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Demon Slayer: Castillo Infinito es la película extranjera más taquillera en Estados Unidos
    Demon Slayer: Castillo Infinito es la película extranjera más taquillera en Estados Unidos
    Jugador logra lo imposible en el Wii
    Jugador logra lo imposible en el Wii
    Dragon Ball tendrá evento especial para su anime en el 2026
    Dragon Ball tendrá evento especial para su anime en el 2026
    Amazon reporta serios problemas en sus servicios de nube
    Amazon reporta serios problemas en sus servicios de nube
    Diputada de México se oponen al impuesto a los videojuegos
    Diputada de México se oponen al impuesto a los videojuegos
    iPhone recibe Liquid Glass en WhatsApp
    iPhone recibe Liquid Glass en WhatsApp
    Se confirma la temporada 4 de Monstruo por parte de Netflix
    Se confirma la temporada 4 de Monstruo por parte de Netflix
    Logran conectar el final de Peacemaker con el DCU
    Logran conectar el final de Peacemaker con el DCU
    Comparativa de Yooka-Replaylee en consolas Switch
    Comparativa de Yooka-Replaylee en consolas Switch
    EA le dará el adiós definitivo a FIFA
    EA le dará el adiós definitivo a FIFA
    Autor de One Piece por fin revela cuál es su mayor inspiración
    Autor de One Piece por fin revela cuál es su mayor inspiración
    Co-fundadora de Xbox ataca a la marca
    Co-fundadora de Xbox ataca a la marca
    ¿Jonathan Majors podría regresar como Kang al MCU?
    ¿Jonathan Majors podría regresar como Kang al MCU?
    La batalla final de Tomonobu Itagaki
    La batalla final de Tomonobu Itagaki
    Se anuncia el simulador Assetto Corsa Rally para PC
    Se anuncia el simulador Assetto Corsa Rally para PC
    La película más vista de Netflix se proyectará en los cines de México
    La película más vista de Netflix se proyectará en los cines de México
    EA revela los primeros datos de ventas de Battlefield 6
    EA revela los primeros datos de ventas de Battlefield 6
    El SAT revisará los datos en tiempo real de Netflix
    El SAT revisará los datos en tiempo real de Netflix
    DOOM: The Dark Ages podría llegar a Switch 2
    DOOM: The Dark Ages podría llegar a Switch 2
    Creamos el rollo de sushi de Ghost of Yōtei en México
    Creamos el rollo de sushi de Ghost of Yōtei en México
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo